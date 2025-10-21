La "Ruta de Retablos Renacentistas del este de León" llega a Benavente en una exposición itinerante

El Centro Cultural Soledad González de Benavente acoge la exposición itinerante “Retablos Renacentistas del este de León” hasta el próximo 31 de octubre. La exposición forma parte del proyecto del mismo nombre con el que la Fundación Santa María la Real y la Asociación Cultural Balle Scapa tratan de dinamizar este conjunto de diez retablos, gracias al apoyo de la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla y León.

La ruta que se inició hace cuatro años y ha recorrido la provincia de León se lleva ahora a otras provincias "con la intención y el interés de que este conjunto de piezas se conozcan lo más posible por toda la comunidad y lleven visitantes a estos pueblos. Es un proyecto tiene como objetivo contribuir a la puesta en valor, al conocimiento, a la difusión, a la promoción del conjunto de retablos, del conjunto de diez piezas, que pertenecen a un ámbito profundamente rural. También creemos que este tipo de iniciativas contribuyen a la conservación y a la promoción de los propios retablos, es decir, como piezas históricas y artísticas. Así que como los retablos no se pueden mover, hacemos que la exposición los lleve a diferentes espacios intentando estimular este conocimiento", explicó Zoa Escudero, responsable del proyecto en la Fundación Santa María la Real.

La exposición se muestra en una sala de Casa Solita. / E. P.

El retablo como testimonio de la sociedad

Tal y como recoge la muestra "un retablo es una estructura artística, generalmente de madera, situada tras el altar de las iglesias, cuya función principal es la de servir como soporte visual y devocional para el culto cristiano". Surgido en la Edad Media y desarrollado ampliamente a partir del Renacimiento, "el retablo se convirtió en una de las herramientas de catequesis destinada a instruir al pueblo, en su mayor parte analfabeto, en los dogmas de la fe a través de imágenes". Además de su función religiosa, "los retablos son importantes testimonios del arte, la espiritualidad y la sociedad de su época, reflejando estilos, técnicas y talleres de cada región".

La alcaldesa (izquierda) junto a la técnico de la Fundación en la muestra. / E. P.

Escuela de Juan de Juni

En Benavente se muestran los diez retablos ubicados en distintos inmuebles de pueblos de León. "Este es un proyecto que llevamos con él cuatro años, de la Escuela Juniana Leonesa. Juan de Juni, cuando llega a León en 1530, deja seguidores y continuadores de su obra, como Jean de Arnés, Guillermo Doncel, que trabajan en el monasterio de Trianos", explicó Jesús Revilla, secretario de la Asociación Cultural Balle de Scapa, y añadió que "el año pasado firmamos un convenio con la Fundación Santa María de la Real para difundir el arte de esta zona".

Desde 1532, Juan de Juni junto a un grupo de escultores de origen francés, desarrolló en la ciudad de León una serie de trabajos en la catedral y en el convento de San Marcos, en un estilo plenamente renacentista, que dejó una profunda huella en los talleres locales. Además, algunos centros locales, como fue el caso del Monasterio de Trianos, actuaron como verdaderos impulsores de este movimiento artístico, atrayendo a la comarca a reconocidos artistas que contribuyeron decisivamente a la creación de un valioso conjunto de retablos.

Promoción para los pueblos

La exposición itinerante es para la asociación un modo de luchar contra la despoblación "a través del arte". En estos cuatro años en marcha, la exposición ha recibido unas 3.000 visitas anuales. Además se ofrece información sobre los lugares a visitar para ver estos retablos en la propia muestra que se puede contemplar en una sala de Casa Solita.

Presentación de la exposición que puede verse en el Centro Cultural Soledad González. / E. P.

La alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, que estuvo acompañada del concejal de Turismo, Alberto Lorenzo, puso en valor "estas joyas que podemos ver desde esta exposición y, muy importante, acercarnos al mundo rural. En cada infografía podemos ver dónde se ubican los retablos y despierta la curiosidad de ir a verlos in situ. Es también un modo de unión en ese mundo rural tan despoblado, que invite a poder acudir a sus municipios y conocerlos, y ver en vivo y en directo esos retablos. Como también podemos ver en vivo y en directo el retablo que tenemos aquí en Santa María (en este retablo interviene Juan de Juni, con dos excepcionales relieves, los de San Pedro y San Pablo). Al final todo es cultura, es patrimonio, es turismo, y nosotros queremos potenciarlo".

Además de la exposición se han desarrollado con este proyecto otras actividades de difusión cultural, conciertos, reuniones, formación para agentes locales, contactos con las poblaciones de estos municipios, edición de materiales impresos y digitales, y está a punto de ponerse en marcha una página web, según explicó Escudero.