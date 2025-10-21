Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FINEXIT, el 'escape room' financiero que desafía a los estudiantes de Formación Profesional, llega a Benavente

La actividad itinerante ha estado hoy en el IES Los Salados con el fin de mejorar la formación financiera de los estudiantes

Presentación de la iniciativa, instalada en el IES Los Salados de Benavente.

Presentación de la iniciativa, instalada en el IES Los Salados de Benavente. / .

Eva Ponte

El IES Los Salados de Benavente ha sido sede de una nueva parada de la Ruta ‘FINEXIT’, una actividad de educación financiera organizada por la Cámara de España y la Fundación MAPFRE en colaboración con la Cámara de Comercio de Zamora que recorre los centros de Formación Profesional para fomentar la formación de los más jóvenes.

La actividad ha contado con la presencia de la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, acompañada del inspector de la Dirección Provincial de Educación de la Junta de Castilla y León, Víctor Segovia, la técnico de Gestión de Proyectos de la Cámara de Zamora, Jennifer Marqués y Gustavo Sierra y Nicolás Domínguez, representantes de la Fundación MAPFRE.

Visita al espacio del escape room.

Visita al espacio del escape room. / .

La iniciativa busca proporcionar al alumnado herramientas y conocimientos necesarios en educación financiera que puedan desarrollar en su día a día y que les permitan tomar decisiones en su vida personal y profesional.

“La educación financiera es una competencia fundamental en la sociedad actual. Comprender conceptos como ahorro, inversión, gestión de gastos o planificación financiera, entre otros, es muy importante para la toma de decisiones” ha indicado Víctor Segovia, quien ha recordado el compromiso de la Junta de Castilla y León en apostar por iniciativas que refuerzan la formación del alumnado.

Presentación del escape room en Benavente.

Presentación del escape room en Benavente. / .

Jennifer Marqués ha destacado el papel de actividades como ‘FINEXIT’ ya que ofrecen una oportunidad de aprendizaje y experiencia de una forma innovadora, cercana y divertida. “A través de esta actividad, los estudiantes aprenden haciendo, resuelven retos reales y desarrollan competencias que les servirán en cualquier ámbito laboral o empresarial” ha reconocido Marqués.

Por su parte, Beatriz Asensio ha agradecido a la Fundación MAPFRE, la Cámara de Comercio de Zamora y a la Dirección Provincial de Educación que hayan pensado en la ciudad de Benavente para realizar una parada de su actividad itinerante que permitirá seguir mejorando la formación de "nuestros jóvenes en ámbitos del día a día tan importantes como la economía doméstica o profesional".

Noticias relacionadas y más

Un grupo de alumnos durante la presentación de la actividad formativa.

Un grupo de alumnos durante la presentación de la actividad formativa. / .

La actividad ‘FINEXIT’ cumple su tercer curso académico en activo. El pasado curso recorrió 119 centros de Formación Profesional en 15 comunidades autónomas con más de 6.300 estudiantes. Este curso se espera que sean 150 centros de FP los que reciban formación práctica donde participarán unos 8.000 jóvenes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Esta localidad de la comarca de Benavente, epicentro de una alerta fitosanitaria regional por pulguilla de la patata
  2. Autorizada una granja porcina de 3.088 plazas en Santa Croya de Tera
  3. Sufrió lesiones al caerse en el parking de un restaurante de Benavente: le tendrán que indemnizar con 18.000 euros
  4. Condenada a prisión por tráfico de cocaína en un pub de Benavente: la pillaron por su 'actitud nerviosa
  5. El TSJ abre procedimiento a la Junta por el permiso de una granja porcina en Quiruelas de Vidriales
  6. Las rotondas de León y Federico Silva en Benavente, abocadas a ser levantadas y reparadas
  7. La vida cultural en Pobladura del Valle no entiende de temporadas
  8. Villaveza de Valverde, lugar de tierras fecundas irrigadas con aguas procedentes del Tera

FINEXIT, el 'escape room' financiero que desafía a los estudiantes de Formación Profesional, llega a Benavente

FINEXIT, el 'escape room' financiero que desafía a los estudiantes de Formación Profesional, llega a Benavente

El culturismo de la provincia vuelve a subir al podio

El culturismo de la provincia vuelve a subir al podio

El PSOE de Zamora tacha de estafa las cuentas autonómicas: argumentos y postura sobre el AVE

El PSOE de Zamora tacha de estafa las cuentas autonómicas: argumentos y postura sobre el AVE

La vida cultural en Pobladura del Valle no entiende de temporadas

La vida cultural en Pobladura del Valle no entiende de temporadas

La peña NTE entrega lo recaudado en el Gran Prix de Benavente para la celebración del Congreso de 2027

La peña NTE entrega lo recaudado en el Gran Prix de Benavente para la celebración del Congreso de 2027

La Fiscalía archiva la denuncia contra la alcaldesa de Benavente por el muro del Hospital

La Fiscalía archiva la denuncia contra la alcaldesa de Benavente por el muro del Hospital

Este pueblo de Zamora abre el plazo para alquilar una vivienda social

Este pueblo de Zamora abre el plazo para alquilar una vivienda social

Natalia Robledinos reivindica en Benavente la educación y la sanidad y reflexiona sobre el abandono del mundo rural

Natalia Robledinos reivindica en Benavente la educación y la sanidad y reflexiona sobre el abandono del mundo rural
Tracking Pixel Contents