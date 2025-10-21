FINEXIT, el 'escape room' financiero que desafía a los estudiantes de Formación Profesional, llega a Benavente

El IES Los Salados de Benavente ha sido sede de una nueva parada de la Ruta ‘FINEXIT’, una actividad de educación financiera organizada por la Cámara de España y la Fundación MAPFRE en colaboración con la Cámara de Comercio de Zamora que recorre los centros de Formación Profesional para fomentar la formación de los más jóvenes.

La actividad ha contado con la presencia de la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, acompañada del inspector de la Dirección Provincial de Educación de la Junta de Castilla y León, Víctor Segovia, la técnico de Gestión de Proyectos de la Cámara de Zamora, Jennifer Marqués y Gustavo Sierra y Nicolás Domínguez, representantes de la Fundación MAPFRE.

Visita al espacio del escape room. / .

La iniciativa busca proporcionar al alumnado herramientas y conocimientos necesarios en educación financiera que puedan desarrollar en su día a día y que les permitan tomar decisiones en su vida personal y profesional.

“La educación financiera es una competencia fundamental en la sociedad actual. Comprender conceptos como ahorro, inversión, gestión de gastos o planificación financiera, entre otros, es muy importante para la toma de decisiones” ha indicado Víctor Segovia, quien ha recordado el compromiso de la Junta de Castilla y León en apostar por iniciativas que refuerzan la formación del alumnado.

Presentación del escape room en Benavente. / .

Jennifer Marqués ha destacado el papel de actividades como ‘FINEXIT’ ya que ofrecen una oportunidad de aprendizaje y experiencia de una forma innovadora, cercana y divertida. “A través de esta actividad, los estudiantes aprenden haciendo, resuelven retos reales y desarrollan competencias que les servirán en cualquier ámbito laboral o empresarial” ha reconocido Marqués.

Por su parte, Beatriz Asensio ha agradecido a la Fundación MAPFRE, la Cámara de Comercio de Zamora y a la Dirección Provincial de Educación que hayan pensado en la ciudad de Benavente para realizar una parada de su actividad itinerante que permitirá seguir mejorando la formación de "nuestros jóvenes en ámbitos del día a día tan importantes como la economía doméstica o profesional".

Un grupo de alumnos durante la presentación de la actividad formativa. / .

La actividad ‘FINEXIT’ cumple su tercer curso académico en activo. El pasado curso recorrió 119 centros de Formación Profesional en 15 comunidades autónomas con más de 6.300 estudiantes. Este curso se espera que sean 150 centros de FP los que reciban formación práctica donde participarán unos 8.000 jóvenes.