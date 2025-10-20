La vida cultural en Pobladura del Valle no entiende de temporadas

La importancia de las asociaciones culturales en los pueblos se hace más evidente en los meses del año en que no hay jornadas de vacaciones o fiestas populares que atraen a visitantes temporales que dan vida a cada lugar. En Pobladura del Valle, la Asociación Cultural El Atardecer se ha convertido en el motor que mantiene viva la vida social y cultural durante todo el año. Sus actividades han permitido a los vecinos contar con espacios de encuentro, de creación y de apoyo mutuo. Y, además, tiene el apoyo de otros lugareños de pueblos cercanos.

La despoblación y la soledad no deseada son realidades cotidianas en el contexto rural, por lo que cada actividad organizada por la asociación supone un soplo de aire fresco para sus vecinos y vecinas, sobre todo, los más mayores.

El grupo de Pobladura en las Cuevas de Valporquero. / E. P.

Este mismo sábado, los vecinos han participado en una excursión al hayedo de la localidad leonesa de Ciñera y las emblemáticas Cuevas de Valporquero, también en la provincia de León. Ha sido una jornada de naturaleza y convivencia en la que se han animado a participar personas de todas las edades.

Próximas citas culturales

Y la agenda no se detiene. De modo que el próximo 31 de octubre, el pueblo se transformará para celebrar la fiesta de Halloween, pensada para niños… "y no tan niños", según explica la asociación. Una ocasión para disfrazarse, reír y compartir una tarde diferente, en un ambiente de diversión.

La visita al Faedo de Ciñera. / .

Además, durante los días 17, 19 y 21 de noviembre, El Atardecer ofrece el taller de animación a la lectura “Una historia que contar”, patrocinado por los Servicios Sociales de Castilla y León y la Diputación de Zamora. Una actividad con la que se pretende fomentar el hábito lector, promover el desarrollo de habilidades narrativas, la superación de la vergüenza al expresarse y la conexión entre los participantes a través de la creación y narración de cuentos, utilizando recursos como juegos de roles, la creación colectiva de historias o la dramatización.

También el grupo de teatro El Cotarro, integrado por parte de los socios de El Atardecer subirá a escena en Santa Cristina el 22 de noviembre y a Vecilla de la Polvorosa el 29.