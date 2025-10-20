Las rotondas de León y Federico Silva en Benavente, abocadas a ser levantadas y reparadas

Las glorietas de la avenida de León y de Federico Silva, puestas en servicio este verano tras semanas de retrasos en los trabajos por falta de personal para ejecutarlos, tendrán que ser reparadas. Aunque el proyecto de ejecución de ambas rotondas tomó como modelo la glorieta ejecutada en la conexión de la autovía A-6 con el Centro de Transportes y Logística, una infraestructura con un firme reforzado para soportar el tránsito intenso de vehículos pesados, las obras ejecutadas en las dos infraestructuras se alejan mucho de tener las mismas características.

Tal es así que con apenas tres meses de servicio, ya han aparecido grietas y peladuras en la superficie de ambas rotondas que amenazan con ir a más si no se acomete una reparación.

Esto es lo que cree la Concejalía de Obras y Contrataciones, que ya ha exigido por escrito a la constructora adjudicataria zamorana, Contrata y Obras San Gregorio, que realice testigos para comprobar el estado del firme y acometa las reparaciones necesarias.

Las rotondas de León y Federico Silva, abocadas a ser levantadas y reparadas

El responsable de área, Eugenio Blanco, teme que si no se afrontan estos desperfectos, ya visibles, de forma inmediata y se realizan los trabajos que determinen los resultados de las catas, el estado de las dos glorietas, cuya inversión se cuantificó y dotó para que soportaran tráficos densos, especialmente de camiones, durante años, podría deteriorarse en muy poco tiempo.

En la rotonda de la avenida de León son apreciables numerosas y largas grietas en el firme. En la de Federico Silva son claras las peladuras de la superficie y apreciable su descascaramiento, que ha aflorado a la vista el mortero de hormigón y piedras.

Grietas en la rotonda de la avenida de León. / J. A. G.

La adjudicataria habría ofrecido ya actuar con una capa de aglomerado sobre ambas superficies, lo que la Concejalía de Obras ha rechazado, pidiendo a la empresa de forma oficial y por escrito que actúe de acuerdo con la garantía de las dos obras.

Los retrasos en la ejecución de ambas glorietas provocaron polémica política este verano. El concejal de Obras justificó las demoras: "La obra iba bien hasta que (la constructora adjudicataria) San Gregorio tuvo que subcontratar el hormigonado", y desde entonces se encadenaron ausencias, incumplimientos y falta de personal.

Peladuras en el firme en la rotonda de Federico Silva. / J. A. G.

El edil defendió el uso de hormigón con fibra, explicando que "se eligió por su durabilidad" frente al aglomerado, que "se levanta en dos años". Entonces adujo que "si las probetas no dan resistencia, hay que demoler y volver a hacer", situación en la que parecen encontrarse ahora las dos glorietas y en la que sustenta la exigencia a la constructora.