Pumarejo de Tera pone en alquiler social una vivienda municipal

El Ayuntamiento de Melgar de Tera anuncia el alquiler social de una vivienda en el anejo de Pumarejo de Tera. La vivienda, rehabilitada a través del proyecto Rehabitare de la Junta de Castilla y León, se pondrá a disposición de las personas que, por su situación o por sus escasos recursos, no puedan acceder a una vivienda de alquiler a precio de mercado y se encuentren inscritas en el Registro Público de Demandantes de Castilla y León.

Explica el alcalde, Ángel Villar, que “hemos acondicionado lo que era antiguamente la casa del médico con el fin de darle un uso social”. Con esta actuación se persigue optimizar los recursos municipales y fijar población en el medio rural. “Lo cierto es que hay casas, muchas de ellas vacías, pero la gente no las quiere alquilar. Al final algunas acaban cayéndose. Este es un modo de que venga gente al pueblo y tenga más posibilidades de optar por una vivienda”.

Requisitos del solicitante

Ser mayor de edad y no tener incapacidad de obrar para obligarse contractualmente de acuerdo al Código Civil.

La persona solicitante y los miembros de la unidad familiar deben empadronarse en el Ayuntamiento de Melgar de Tera durante el período de vigencia del contrato de alquiler.

La persona solicitante y los miembros de la unidad familiar no deben ser titulares de pleno dominio o de un derecho real de uso y disfrute sobre otra vivienda. No obstante, este requisito no será de aplicación, en caso de sentencia judicial de separación o divorcio, cuando como consecuencia de éste, no se le haya adjudicado el uso de la vivienda que constituya la residencia familiar.

No superar los ingresos máximos establecidos en la ordenanza.

. Ninguna persona podrá aparecer en más de una solicitud, ni como solicitante ni como miembro de la unidad familiar.

La solicitud se presentará en la Secretaría del Ayuntamiento, en sobre cerrado y con la documentación legalmente necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos para optar al alquiler, así como documentación acreditativa legal de los criterios de adjudicación, en el plazo de quince días hábiles contados desde hoy.

El precio del alquiler

Se trata de una vivienda de unos 80 metros cuadrados que dispone de salón, cocina y baño, además de tres habitaciones.

El precio del alquiler será de 2 euros el metro cuadrado de superficie útil, sin superar un tercio de los ingresos mensuales del arrendatario. La renta será actualizada cada año de vigencia del contrato de acuerdo con la variación anual del Índice de Precios de Consumo facilitado por el INE, siempre y cuando la cantidad resultante no exceda de un tercio de la renta mensual de la unidad familiar.

El precio del arrendamiento no incluye los impuestos y gastos que se deriven de los servicios o suministros con los que cuente la vivienda (luz, agua, recogida de basura y en general todos los susceptibles de ser individualizados en relación con la vivienda) que serán por cuenta del arrendatario.

Requisitos económicos

Se considerará que una unidad familiar se encuentra en situación de necesidad social cuando sus ingresos ponderados totales no superen el valor, en euros, de dos veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).