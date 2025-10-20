Congreso de Toros con Cuerda 2027
La peña NTE entrega lo recaudado en el Gran Prix de Benavente para la celebración del Congreso de 2027
El importe entregado a la ABTE muestra su compromiso con la tradición y el futuro de la fiesta y “con nuestro toro enmaromado"
La Asociación No Te Embales (NTE) de Benavente ha hecho entrega de la recaudación obtenida en el Gran Prix del Toro Enmaromado de este año a la Asociación Benavente del Toro Enmaromado (ABTE), tal y como se había anunciado. El acto de entrega ha tenido lugar en el marco del XX Congreso Nacional de Toros con Cuerda, celebrado en la localidad tarraconense de La Rápita. El Gran Prix tuvo lugar en la tarde del martes de las Fiestas del Toro y se recaudaron 1.720 euros.
Con esta iniciativa solidaria, No Te Embales muestra su compromiso con la tradición y el futuro de la fiesta y “con nuestro toro enmaromado”. Reconoce, además, la labor de la ABTE como próxima anfitriona del XXII Congreso Nacional de Toros de Cuerda, que tendrá lugar en Benavente en el año 2027.
Durante la entrega, los representantes de ambas asociaciones destacaron la importancia de mantener vivas las tradiciones locales a través de la colaboración entre municipios y colectivos. “Esta donación simboliza la unión de todos los que compartimos la pasión por el toro enmaromado, y queremos que sirva de apoyo al gran reto organizativo que asumirá Benavente dentro de dos años”, señalaron desde NTE.
Por su parte, los miembros de la ABTE agradecieron el gesto y destacaron que la aportación “refuerza el espíritu de familia que caracteriza a todos los que amamos esta fiesta”.
