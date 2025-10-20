Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Instalaciones

El futuro salón de actos de la Casa de Cultura de Benavente: 128 butacas con pasillo central

La platea proyectada incluye la reserva de espacios para personas con discapacidad

La nueva platea tendrá tendrá una nueva configuración.

La nueva platea tendrá tendrá una nueva configuración. / J. A. G.

J. A. Gil

J. A. G.

Benavente

El salón de actos de la Casa de Cultura La Encomienda tendrá una nueva configuración tras el proyecto de sustitución de las butacas de la platea, que ya se encuentra en licitación. La intervención, valorada de 38.704 euros, contempla la retirada de las actuales butacas y su sustitución por 128 unidades nuevas, tapizadas en tela y con pala abatible.

Cada asiento contará con estructura de acero, respaldo de polipropileno, apoyabrazos de poliuretano y sistema de abatimiento automático. Las dimensiones aproximadas de cada unidad serán de un metro de alto, 52 centímetros de ancho y 54 de fondo. El diseño incluye elementos finales de fila tapizados y bloques de espuma moldeada en frío, con fijación directa al suelo mediante dos puntos de anclaje.

El nuevo mobiliario permitirá la reserva de espacios específicos para personas con movilidad reducida, garantizando la accesibilidad en el salón de actos. La actuación forma parte de un proyecto de conservación más amplio que incluye también la renovación del pavimento, aunque el contrato de suministro e instalación de las butacas se tramita de forma independiente.

Inforgrafía de cómo será el antes y el después del proyecto.

Inforgrafía de cómo será el antes y el después del proyecto. / J. A. G.

