Instalaciones
El futuro salón de actos de la Casa de Cultura de Benavente: 128 butacas con pasillo central
La platea proyectada incluye la reserva de espacios para personas con discapacidad
J. A. G.
El salón de actos de la Casa de Cultura La Encomienda tendrá una nueva configuración tras el proyecto de sustitución de las butacas de la platea, que ya se encuentra en licitación. La intervención, valorada de 38.704 euros, contempla la retirada de las actuales butacas y su sustitución por 128 unidades nuevas, tapizadas en tela y con pala abatible.
Cada asiento contará con estructura de acero, respaldo de polipropileno, apoyabrazos de poliuretano y sistema de abatimiento automático. Las dimensiones aproximadas de cada unidad serán de un metro de alto, 52 centímetros de ancho y 54 de fondo. El diseño incluye elementos finales de fila tapizados y bloques de espuma moldeada en frío, con fijación directa al suelo mediante dos puntos de anclaje.
El nuevo mobiliario permitirá la reserva de espacios específicos para personas con movilidad reducida, garantizando la accesibilidad en el salón de actos. La actuación forma parte de un proyecto de conservación más amplio que incluye también la renovación del pavimento, aunque el contrato de suministro e instalación de las butacas se tramita de forma independiente.
- Esta localidad de la comarca de Benavente, epicentro de una alerta fitosanitaria regional por pulguilla de la patata
- Autorizada una granja porcina de 3.088 plazas en Santa Croya de Tera
- Sufrió lesiones al caerse en el parking de un restaurante de Benavente: le tendrán que indemnizar con 18.000 euros
- Condenada a prisión por tráfico de cocaína en un pub de Benavente: la pillaron por su 'actitud nerviosa
- El TSJ abre procedimiento a la Junta por el permiso de una granja porcina en Quiruelas de Vidriales
- La Junta impulsa la modernización del regadío en la zona del Órbigo-Eria en la comarca de Benavente
- Detenido un hombre por robo con violencia a una joven en Benavente
- Se vende este precioso piso reformado: amplio, luminoso y céntrico