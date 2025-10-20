La Fiscalía archiva la denuncia contra la alcaldesa de Benavente por el muro del Hospital

La Fiscalía Provincial de Zamora ha decretado el archivo de las diligencias de investigación preprocesal iniciadas a raíz de una denuncia presentada por el portavoz municipal de Izquierda Unida, Manuel Burón, contra la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio Boyano, por una presunta dejación de funciones en relación con la restauración de la legalidad urbanística en las obras de ampliación del Hospital.

La denuncia, registrada el pasado 2025, señalaba que el Ayuntamiento de Benavente otorgó en 2011 una licencia de obras al SACYL para reformar el Hospital, en un expediente con un presupuesto superior a tres millones de euros. Según el denunciante, el cerramiento del lindero con el patio de la Iglesia de San Juan no respetaba la alineación del PGOU, ocupando terrenos reservados para vía pública, lo que implicaría una infracción urbanística no corregida por el consistorio.

Tras la incoación de diligencias por parte de la Fiscalía, se solicitó informe a la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil y documentación al Ayuntamiento de Benavente. Entre los documentos aportados figura una certificación de la secretaria municipal sobre la sesión plenaria extraordinaria del 12 de mayo de 2025, en la que se aprobó una modificación de créditos por valor de 11.000 euros para actuaciones relativas al vallado del Hospital en la calle Cuesta del Hospital de San Juan, colindante con la Iglesia. En esa sesión, el denunciante emitió voto en contra.

Sin indicios

El informe de la Policía Judicial concluyó que no se deducen indicios de comisión de ilícito penal alguno y constató que el expediente administrativo relativo a la restauración de la legalidad urbanística, fue incoado antes de que la actual alcaldesa tomara posesión de su cargo el 17 de junio de 2023. En dicho expediente constan alegaciones de la Gerencia Territorial de Salud, un informe técnico emitido el 31 de mayo de 2023 y actuaciones posteriores con los titulares de los bienes afectados, como la Junta de Castilla y León y el propio Ayuntamiento.

En sus fundamentos jurídicos, la Fiscalía señala que la infracción de normas urbanísticas contenidas en la Ley de Urbanismo de Castilla y León y la Ley de Bases del Régimen Local no implica por sí sola la comisión de un delito penal. El Código Penal exige elementos que no han sido acreditados ni siquiera de forma indiciaria en la denuncia presentada.

La resolución subraya que, en casos de irregularidades administrativas, la jurisdicción competente es la Contencioso-administrativa, encargada de valorar si se ha infringido el orden jurídico y de adoptar las medidas necesarias para su restauración. El principio de intervención mínima del Derecho Penal impide su aplicación cuando existen vías jurídicas alternativas para resolver el conflicto.

Por todo lo anterior, la Fiscalía ha decretado el archivo de las diligencias de investigación, al no evidenciarse hechos de relevancia penal. Asimismo, se ha notificado al denunciante su derecho a reproducir la denuncia ante los juzgados.

El portavoz de IU, Manuel Burón, precisó ayer que IU no ejercerá ninguna opción judicial más, aunque advirtió que la coalición estará vigilante "para que se cumpla el acuerdo de Pleno de 12 de mayo del presente año en que se acordó la aprobación de una partida de 11.000 euros destinadas a la ejecución de la modificación del vallado" entre la iglesia y el centro hospitalario.