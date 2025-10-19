Antaño, la villa de Benavente contó con un extenso alfoz, formado por seis distritos designados con el nombre de merindades. Esas divisiones administrativas estuvieron vigentes, al menos, desde el siglo XV hasta de la creación de las modernas provincias en el año 1833. Centrados en una de ellas, la de Valverde, sus espacios ocuparon el valle así denominado, recorrido por el río Castrón, al que añadieron otras áreas anejas, bastante alejadas algunas de ellas. En 1771 estaba constituida por diecisiete pueblos, de los cuales varios de ellos quedaron yermos con el discurrir de los tiempos. Una de aquellas localidades, aún con vida, es la actual de Villaveza, sobre la cual vamos a centrar aquí todo nuestro interés.

Analizando primeramente el topónimo local, resulta bien evidente su significado de "villa de Abeiza", suponiéndose que ese Abeiza pudiera haber sido el primer repoblador del lugar tras la Reconquista. Dada la sonoridad arábiga de ese apelativo, generado propiamente por la unión de "Abu", padre e "Isa", Jesús; su portador sería algún mozárabe proveniente de tierras musulmanas. Tal nombre debió de ser relativamente común en aquellos heroicos tiempos de los siglos IX o X, pues existen en Zamora otros dos lugares con la misma denominación. Uno es el no demasiado lejano Villaveza del Agua, situado a orillas del Esla. El otro, más distante, quedó despoblado antes del siglo XVII.

Villaveza de Valverde, lugar de tierras fecundas, irrigadas con aguas procedentes del Tera

Localización

Se halla dentro del término municipal de Toro, a oriente de la propia ciudad, siendo en nuestros días una amplia granja o finca, muy productiva, con extensas plantaciones de frutales, contigua con el curso del río Duero.

En cuanto a la historia local, sabemos que el pueblo aparece citado en el año 1052 en documentos pertenecientes a la catedral de Astorga, pues desde antiguo estuvo incluido en la diócesis asturicense, adscripción aún vigente. Los tiempos debieron de discurrir sin sobresaltos, pues no se conocen hechos destacables, dignos de ser recogidos por escrito. Su apartamiento respecto a las más importantes vías de comunicación debió de propiciar ese sosiego.

En cuanto a su demografía, alcanzó las mayores cotas de población a comienzos del siglo XX, decreciendo posteriormente hasta bajar a cerca del medio centenar de habitantes que residen de continuo en nuestros días. El pueblo posee ayuntamiento propio, con una casa consistorial de nueva construcción, simple y funcional en sus diseños, caracterizada por un reloj público colocado en una de sus fachadas. La principal riqueza local viene a ser la agricultura, parcialmente de regadío, posible por aguas provenientes del Tera. Las tierras irrigadas de la vega están destinadas mayormente a maizales. No obstante, se reservan algunos retazos para cultivos hortícolas, siendo los pimientos y las alubias los productos más apreciados. A parte, funcionan algunos talleres, entre ellos uno de fabricación de muebles.

Concentrados en los accesos, la distancia desde Benavente es de unos 18 kilómetros, quedando Zamora alrededor de 60. La única carretera es la que enlaza el citado Benavente con Alcañices, la cual cruzó por el centro de la población. Para evitar los inconvenientes y peligros del tráfico hace ya varias décadas habilitaron una variante externa.

El centro urbano

El casco urbano local se emplaza en zona llana, en los terrenos de la vega drenados por el ya señalado río Castrón, junto a su margen derecha. En la arquitectura tradicional se utilizaron tapial y adobes como principales materiales constructivos. Aunque quedan diversos inmuebles alzados al viejo uso, son numerosas las casas de nueva hechura y excelente calidad, con las cuales se genera un ambiente muy positivo de modernidad y progreso. El enclave público más céntrico y concurrido es la Plaza del Caño o de la Fuente, área con formas triangulares situada entre la vieja travesía de la carretera y la calle Arenal. Ese espacio, bien urbanizado, cuenta en el medio con un recinto peatonal circundado por un murete protector, en el que unos pocos árboles generan sombras acogedoras. Emergiendo sobre la fronda se alza una farola de cinco brazos, muy estética. A su vez también se ubica ahí el manantial local más conocido y valorado. Tal venero es en realidad un pozo artesiano, un sondeo realizado a mediados del siglo XX que entrega copiosos caudales, destacables por su calidad.

Los solares de esta plaza estuvieron ocupados antaño por una ermita titulada de la Vera Cruz. Al ser un edificio de tapial y hallarse en precario estado, decidieron derribarlo, para levantar a uno de los lados un nuevo centro de cultos, más amplio y funcional, inaugurado en 1950. Cuando quedaron libres aquellos terrenos, como el abastecimiento de aguas potables era escaso, decidieron hacer en ellos un sondeo para solventar esa precariedad. Quien determinó el punto exacto en el que habría de hacerse la perforación fue un fraile del lugar, misionero en Argentina, el cual ya había actuado de zahorí en otras ocasiones. El agua surgió a borbotones, sin necesidad de motor que la extrajera y además límpida y fresca. Dicen de ella que es curativa y milagrosa, a la vez que doblemente santa, pues brotó en una parcela antaño consagrada y su descubridor fue un ministro del Señor.

La propia fuente consta de un pilar de granito, sólido y bien cincelado. Lo corona un copete en el que se exhibe la peculiar efigie de un perro, dorada, que refulge con el sol. A su vez los aportes acuáticos salen por dos caños, activos de continuo, sujetos por las bocas de estilizadas cabezas de leones. Escuchar el incesante chapoteo del agua y, si es preciso, calmar la sed con ella, es un placer a la vez simple e intenso.

La razón por la que construyeron la señalada ermita nueva, con amplias dimensiones, en el centro del pueblo, fue la de disponer de un lugar de cultos cómodo, bien cercano y accesible. Hasta entonces para cumplir con los preceptos religiosos había que subir hasta el histórico templo parroquial, encaramado sobre un cerro, con una empinada cuesta para llegar hasta él. Desde su inauguración, en esa ermita moderna se celebran las misas dominicales y otros ritos ordinarios. Este edifico, carente de diseños atractivos, lleva como señuelo una espadaña de tres vanos. En su interior se venera una imagen de Cristo en la cruz, gótica y de tamaño casi natural. Muestra al Redentor ya muerto, con un rostro que emana paz y sosiego. Es escultura noble, de excelsa calidad, posiblemente del siglo XIV, realzada por una sobria policromía.

La iglesia secular de allá arriba, consagrada al Salvador, se emplaza sobre un otero dominante. Con ello se hace visible desde todo el entorno, a modo de inmutable referencia. Es posible que ese altozano fuera en tiempos prerromanos el asentamiento de algún castro, aunque ningún resto puede testificarlo. Por detrás, a pocos pasos, se emplaza el cementerio local. A su vez, las laderas orientales de este altozano aparecen horadadas por numerosas bodegas, testimonio de un pasado vinatero que, aunque en menor medida, todavía se mantiene.

El templo se presenta sólido y recio, bien restaurado y mantenido. Posee una cabecera cuadrada dotada de contrafuertes en sus esquinas, a la que se agrega una nave algo más baja. Sobre el hastial de poniente se eleva el habitual campanario, una potente espadaña de tres ventanales, con una gran cruz de hierro, con veleta en su cumbre. Asimismo, el piso de campanas, al que se accede por una escalera externa, se apoya sobre un fuerte arco apuntado. Para propiciar la instalación de nidos de cigüeñas colocaron dos soportes laterales, ocupado el uno de ellos. La puerta se abre en la fachada del norte, protegida por un generoso pórtico formado por tres arcos rebajados. Es vano amplio pero sencillo, dotado de un grueso dintel. Como material de construcción dominante, en todo el edificio utilizaron una áspera mampostería pétrea, formada por bloques de cuarcitas muy irregulares, dispuestos con singular maestría. Sólo para esquinas y alguna ventana reservaron unos imperfectos sillares.

Ahora por el interior, preside los espacios un retablo barroco dotado de cuatro columnas salomónicas. Desde lo alto, el Salvador bendice con su mano derecha, sujetando la bola del Mundo con la otra. Las efigies de San José y de San Antón ocupan los nichos laterales. Arriba, sobre el coronamiento, se hallan las tallas de San Fabián y San Sebastián, los tan venerados Santos Mártires, aclamados como protectores contra las pestes. En el medio destaca el sagrario, pieza bastante más antigua y de mayor calidad que lo demás, renacentista, muy fina. Posee una portezuela curva que lleva cincelada la escena de la Oración del Huerto, dejando para los lados hornacinas con las imágenes de dos frailes, Santo Domingo de Guzmán y San Francisco de Asís probablemente. La pila bautismal es una amplia copa pétrea decorada con galones. Similar, aunque de menor tamaño es la pila del agua bendita.

Antes de descender de nuevo al centro del pueblo, preciso es dedicar unos momentos a contemplar las generosas panorámicas que desde aquí se divisan, muy hermosas en todo caso. En primer plano, casi bajo los pies, se extiende el casco urbano local. Deja huertos entre medio, sombreados por árboles frutales, destacando los nogales por sus frondas más potentes. Más allá asoma la cinta de choperas que prospera a orillas del río. Como telón de fondo, los confines los marcan los cerros que limitan el valle por el norte, poblados de encinas.

A las afueras de la localidad aún perdura el antiguo molino, sin actividad desde hace bastantes años. El largo caz que traía las corrientes del río se halla cortado en parte, inútil para su función originaria. A su vez, el inmueble se aprovecha ahora como vivienda bien equipada.

En otra dirección, junto al camino tradicional que enlaza con el vecino pueblo de Friera, aún perdura la denominada "Encina de la cruz". Es un árbol sobrio, relativamente grande y de copa frondosa. Pero su peculiaridad más destacable, la que le hace descollar entre los de su entorno, es que hace ya bastantes décadas tallaron en su grueso tronco un signo cristiano. Aquella herida, aunque se ha ido cicatrizando, todavía se aprecia. La marcaron, como testimonio, en una de aquellas Santas Misiones, antaño tan frecuentes.