Obras impulsa tres actuaciones de instalaciones y servicios en Benavente

La Concejalía de Contrataciones y Obras ha licitado proyectos de pavimentación urbanas, instalaciones depotivas y la mejora de accesos en el cementerio, intervención esta última que anteriormente había quedado desierta.

Al proyecto de pavimentación de Vía del Canal, Calle La Viña, Calle Tejares y Avenida de las Américas han concurrido tres empresas: San Gregorio, Exfamex y Mahoci. En los próximos días se llevará a cabo la valoración técnica de las memorias y propuestas presentadas y se adjudicará la ejecución de la obra a la oferta que resulte más ventajosa.

La limpieza y preparación de instalaciones deportivas y zonas sin pavimentar se incluye en un segundo expediente que abarca la preparación de una pista de tenis para el cual se ha recibido una oferta de la empresa Macías Pavimentos por un importe total de 11.845 euros, y la preparación de diversas zonas sin pavimentar, con una propuesta de Fundiciones Fernández que asciende a 17.303 euros, impuestos incluidos.

El tercer expediente corresponde a la obra de adecuación de los paseos del Cementerio Municipal, licitación que no obtuvo ofertas en una primera convocatoria. Para esta actuación se ha recibido una única oferta, presentada por la empresa Zapain, con un presupuesto total de 27.767,08 euros, incluyendo el IVA. Esta intervención está orientada a mejorar las condiciones de tránsito y accesibilidad dentro del recinto funerario.

El concejal de área, Eugenio Blanco, ha destacado la transparencia y normalidad con la que se ha desarrollado la sesión de la Mesa de Contratación, y la relevancia de estas actuaciones para la mejora de espacios públicos, instalaciones deportivas y equipamientos municipales. n