Natalia Robledinos reivindica en Benavente la educación y la sanidad y reflexiona sobre el abandono del mundo rural

La investigadora benaventana Natalia Robledinos Antón ha recibido hoy el reconocimiento anual de la Asociación Cultural San Crispín por su trayectoria profesional y académica en el ámbito de la biomedicina y la economía de la salud. El acto se ha celebrado en el restaurante Lord Byron, tras una misa en la iglesia de San Juan del Mercado, y ha contado con la presencia de autoridades locales, familiares y amigos.

Durante su intervención, Robledinos ha subrayado el papel de la comunidad en su desarrollo personal y profesional, destacando el valor de ser reconocida por el pueblo que la vio crecer. Ha agradecido especialmente a la Asociación Cultural San Crispín y a su secretario, José Luis Jiménez, por otorgarle un homenaje que, según sus palabras, “nace de la comunidad que me vio nacer y crecer”.

Uno de los ejes centrales del discurso ha sido la defensa de la sanidad pública y el acceso equitativo a servicios médicos en zonas rurales. Robledinos ha recordado que procede de una región “envejecida, con población dispersa y compleja de gestionar”, lo que le ha permitido comprender de forma directa la importancia de una sanidad de calidad. Ha expresado que cada vez que se reúne con profesionales sanitarios, lo hace desde esa conciencia territorial.

Un momento del acto de homenaje a Natalia Robledinos, en el centro de la imagen. / Cedida

La investigadora ha vinculado su vocación científica con el deseo de cuidar, motivado por experiencias familiares relacionadas con enfermedades neurodegenerativas, cardiovasculares y oncológicas. Esta motivación la llevó a especializarse en biomedicina, realizando su tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Madrid en colaboración con la Universidad de Ginebra, centrada en patologías como el Alzheimer y el cáncer.

Robledinos ha reivindicado el papel de la educación como herramienta transformadora, señalando que su acceso a una formación de calidad fue determinante para poder contribuir desde la ciencia a mejorar la vida de los pacientes. En su trayectoria académica destacan el Premio Extraordinario Fin de Carrera, el Premio Vitatene y el título de Doctora cum laude con Mención Internacional.

La investigadora ha comenzado su agradecimiento recordando los incendios que afectaron a la provincia, calificándolos como devastadores para el paisaje y la memoria colectiva. Según expresó, estos hechos han encendido una reflexión sobre el abandono del mundo rural y la necesidad de proteger las raíces y luchar por un futuro más justo para los pueblos.

Robledinos ha concluido su intervención reafirmando su compromiso con la investigación y con la comunidad que la vio nacer. Ha agradecido el reconocimiento con “gratitud, emoción y el compromiso de seguir trabajando con la misma pasión que me ha guiado hasta hoy”.