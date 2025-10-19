Debate en redes por la nueva macrogranja que se construirá en Zamora: "Recibimos lo que otros no quieren"

La Junta de Castilla y León ha autorizado la instalación de una granja porcina de 3.088 plazas en el municipio benaventano de Santa Croya de Tera, y asimismo ha establecido las medidas correctoras para garantizar la compatibilidad ambiental de la explotación proyectada, que producirá anualmente unas 1.388 toneladas de estiércol, entre otros residuos, aspecto que más preocupa a los vecinos de los pueblos donde se asientan este tipo de infraestructuras.

La finca donde se instalará tiene 12.564 metros cuadrados, de los que 3.468 se destinarán a la edificación. El plan proyecta la construcción de tres naves de cebo, todas ellas destinadas al alojamiento de los animales en régimen intensivo. Aunque la instalación se ubicará en una zona alejada de Santa Croya y Santibáñez, muchos zamoranos en redes sociales han debatido sobre la conveniencia de esta nueva macrogranja en Zamora.

En Facebook han saltado voces discordantes contra esta mueva macrogranja en Benavente: "Esto viene sucediendo desde hace 20 años. Todos los gobiernos, sobre todo desde el 2012, permiten más y más", ha escrito una mujer en un grupo de esta red social. "Parece que en esta provincia todo vale y recibimos lo que otros no quieren", critica otra.

Aunque muchos otros zamoranos en Facebook se muestran partidarios de esta granja porcina: "Toda la vida ha habido granjas de cerdos en la provincia, pero más pequeñas. Ahora no sé qué problema hay con que las pongan con mejores instalaciones que las que había antes", valora una usuaria. "Si crean trabajo mal, y si no también mal", responde con hartazgo otro zamorano.