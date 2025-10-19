La Asociación San Crispín de Benavente reconoce a la investigadora Natalia Robledinos

La Asociación Cultural San Crispín distingue hoy con su reconocimiento anual a la investigadora benaventana Natalia Robledinos Antón por su trayectoria formativa y profesional. El homenaje tendrá lugar en el restarurante Lord Byron tras una misa en la iglesia de San Juan del Mercado.

Robledinos cursó estudios en Benavente y posteriormente en el IES León Felipe, donde realizó el doble Bachillerato de Ciencias de la Salud y Tecnológico. Obtuvo el Premio de Selectividad de la Universidad de Salamanca y accedió al Grado en Biotecnología en la Universidad de León, donde recibió el Premio Extraordinario Fin de Carrera y el Premio Vitatene. Completó el Máster en Biomedicina en la misma universidad, también con Premio Extraordinario.

Realizó su tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Madrid, con contrato FPU, en colaboración con la Universidad de Ginebra, centrada en enfermedades neurodegenerativas y cáncer. Obtuvo el título de Doctora cum laude con Mención Internacional. Ha publicado una docena de artículos científicos y participado en más de 20 congresos. También ha impartido docencia en grados y másteres de la Facultad de Medicina.

Tras el doctorado, cursó un MBA y se incorporó al departamento de Economía de la Salud y Acceso al Mercado en Johnson & Johnson, donde actualmente ocupa el cargo de directora. Ha completado un tercer máster en Economía de la Salud y participa en programas de mentorización con instituciones como la Universidad de Navarra. Ha intervenido como ponente en más de 30 congresos y liderado proyectos relacionados con el acceso a tratamientos en áreas como cáncer, enfermedades cardiovasculares y musculoesqueléticas.