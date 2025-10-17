Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Servicios básicos

Melgar de Tera reclama a Iberdrola la unificación del sistema eléctrico

El alcalde exige una solución urgente que acabe con las diferencias de tensión en el pueblo

El Ayuntamiento de Melgar de Tera ha reiterado su reclamación a la compañía eléctrica.

El Ayuntamiento de Melgar de Tera ha reiterado su reclamación a la compañía eléctrica. / J. A. G.

J. A. Gil

Benavente

Melgar de Tera enfrenta desde hace tiempo una situación anómala en su suministro eléctrico. Según ha denunciado públicamente su alcalde, Ángel Villar, la mitad de las viviendas del pueblo recibe una tensión eléctrica distinta a la otra mitad.

La disparidad en el suministro se manifiesta en dos sistemas de tensión claramente diferenciados. Mientras una parte del municipio recibe electricidad con una tensión de 400 voltios entre fases y 230 voltios entre fase y neutro, la otra opera bajo una instalación que proporciona 230 voltios entre fases y 133 voltios entre fase y neutro. Esta diferencia ha sido motivo de quejas reiteradas por parte de los residentes.

Villar ha reiterado la petición y la denuncia pública que realizó en primavera. La compañía no ha respondido en este tiempo a la reclamación municipal, según afirma, mientras los vecinos afectados siguen quejándose de la situación de desigualdad, malestar que el Ayuntamiento respalda.

Noticias relacionadas y más

El sistema de tensión más extendido en España es el denominado B2, que corresponde a instalaciones trifásicas con 400V entre fases y 230V entre fase y neutro. Este tipo de red es habitual en la distribución de baja tensión y permite una transmisión de potencia más eficiente, con menores pérdidas energéticas. La coexistencia de dos sistemas distintos en una misma localidad no es habitual.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Arranca la primera comunidad energética de la comarca de Benavente y prevé ahorrar un 60% en la factura de la luz
  2. El caso de un merendero ilegal con sentencia firme en Benavente vuelve a los tribunales
  3. Sufrió lesiones al caerse en el parking de un restaurante de Benavente: le tendrán que indemnizar con 18.000 euros
  4. Se vende este precioso piso reformado: amplio, luminoso y céntrico
  5. El traslado del mercadillo de Benavente a zonas periféricas queda 'descartado
  6. Caso Olleros de Tera: la Audiencia mantiene en prisión al autor del apuñalamiento pero su abogado volverá a pedir su libertad
  7. La Junta impulsa la modernización del regadío en la zona del Órbigo-Eria en la comarca de Benavente
  8. Detenido un hombre por robo con violencia a una joven en Benavente

Amenazó a varios agentes y agredió a un guardia civil en Benavente: ha sido absuelto de cuatro delitos

Amenazó a varios agentes y agredió a un guardia civil en Benavente: ha sido absuelto de cuatro delitos

Melgar de Tera reclama a Iberdrola la unificación del sistema eléctrico

Melgar de Tera reclama a Iberdrola la unificación del sistema eléctrico

Benavente pone el broche a las jornadas provinciales de fomento de la tauromaquia

Benavente pone el broche a las jornadas provinciales de fomento de la tauromaquia

Esta localidad de la comarca de Benavente, epicentro de una alerta fitosanitaria regional por pulguilla de la patata

Esta localidad de la comarca de Benavente, epicentro de una alerta fitosanitaria regional por pulguilla de la patata

Sacyl destina 281.000 euros a la sustitución de un equipo de mamografía en Benavente

Sacyl destina 281.000 euros a la sustitución de un equipo de mamografía en Benavente

Enrique Alonso Silván, joven que se ordena sacerdote en la Diócesis de Zamora: "Quiero ser un cura que esté disponible para todos"

Enrique Alonso Silván, joven que se ordena sacerdote en la Diócesis de Zamora: "Quiero ser un cura que esté disponible para todos"

Condenada a prisión por tráfico de cocaína en un pub de Benavente: la pillaron por su "actitud nerviosa"

Condenada a prisión por tráfico de cocaína en un pub de Benavente: la pillaron por su "actitud nerviosa"

El TSJ abre procedimiento a la Junta por el permiso de una granja porcina en Quiruelas de Vidriales

El TSJ abre procedimiento a la Junta por el permiso de una granja porcina en Quiruelas de Vidriales
Tracking Pixel Contents