Melgar de Tera reclama a Iberdrola la unificación del sistema eléctrico

Melgar de Tera enfrenta desde hace tiempo una situación anómala en su suministro eléctrico. Según ha denunciado públicamente su alcalde, Ángel Villar, la mitad de las viviendas del pueblo recibe una tensión eléctrica distinta a la otra mitad.

La disparidad en el suministro se manifiesta en dos sistemas de tensión claramente diferenciados. Mientras una parte del municipio recibe electricidad con una tensión de 400 voltios entre fases y 230 voltios entre fase y neutro, la otra opera bajo una instalación que proporciona 230 voltios entre fases y 133 voltios entre fase y neutro. Esta diferencia ha sido motivo de quejas reiteradas por parte de los residentes.

Villar ha reiterado la petición y la denuncia pública que realizó en primavera. La compañía no ha respondido en este tiempo a la reclamación municipal, según afirma, mientras los vecinos afectados siguen quejándose de la situación de desigualdad, malestar que el Ayuntamiento respalda.

El sistema de tensión más extendido en España es el denominado B2, que corresponde a instalaciones trifásicas con 400V entre fases y 230V entre fase y neutro. Este tipo de red es habitual en la distribución de baja tensión y permite una transmisión de potencia más eficiente, con menores pérdidas energéticas. La coexistencia de dos sistemas distintos en una misma localidad no es habitual.