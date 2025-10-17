Juan Carlos Martín expone su obra pictórica en el Casa Solita de Benavente

El Centro Cultural Soledad González acoge hasta el próximo 31 de octubre una selección de obras del artista local Juan Carlos Martín, nacido en Benavente y criado en Santa Cristina de la Polvorosa. Martín, que se define como autodidacta y aprendiz constante, exhibe en esta exposición una veintena de obras que reflejan su visión del mundo a través del dibujo y la pintura.

La colección se caracteriza por su enfoque realista, centrado en escenas cotidianas y elementos representativos de la vida comarcal. Entre las obras expuestas se encuentran representaciones del mercado de fruta y verdura de la Plaza Mayor, la iglesia de Villanueva de Azoague y una vista del municipio de Castrogonzalo. Estos trabajos destacan por su valor artístico y por la fidelidad con la que retratan la sociedad y el entorno de Benavente.

Además de contemplar las obras ya finalizadas, los visitantes tendrán la oportunidad de observar en directo el proceso creativo del artista, quien continuará trabajando sobre nuevas piezas durante el periodo de exposición. Esta interacción permite apreciar de cerca la técnica y el estilo de Martín, así como su compromiso con la evolución constante de su obra.

Algunas de las obras que podrán contemplarse en la muestra. / A. B.

Durante la presentación oficial han estado presentes la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, y la concejala de Cultura, Mercedes Benítez, quienes acompañaron al autor en el acto de apertura.

La exposición estará abierta de lunes a viernes en horario de mañana, de 9.00 a 14.00 horas, y de tarde, de 17.00 a 21.00 horas. Los sábados, el horario de visita será únicamente de mañana.