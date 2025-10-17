Comienzan las obras de renovación del pavimento en la Carretera del Caracol en Benavente con cortes viales programados

El próximo lunes dará comienzo la intervención de renovación del pavimento en la Carretera del Caracol, según ha informado el Ayuntamiento de Benavente. La actuación se desarrollará en el tramo comprendido entre el cruce con la Cuesta del Río y el cruce con la Avenida Donantes de Sangre, afectando a una vía de gran tránsito de vehículos.

Las obras consistirán en trabajos de fresado y posterior pavimentación del firme, lo que obligará a realizar cortes completos al tráfico rodado en el tramo mencionado. En concreto, se cerrará el acceso desde el cruce de la Avenida Donantes de Sangre hasta la Cuesta del Río, impidiendo el paso de vehículos por esta zona durante el periodo de ejecución.

Debido a la imposibilidad de acceder a las propiedades ubicadas en el entorno del Caño de los Molinos, el Ayuntamiento ha dispuesto un acceso alternativo de carácter provisional. Este acceso se habilitará a través de la Antigua Estación del Tren, permitiendo la entrada a las fincas y viviendas situadas en la zona afectada por las restricciones de tráfico.

El Consistorio ha difundido un comunicado en el que agradece la comprensión ciudadana ante las molestias que puedan derivarse de esta actuación y subraya que se trata de una intervención necesaria en una vía con un elevado volumen de circulación diaria.

La renovación del pavimento en este tramo de la Carretera del Caracol tiene como objetivo mejorar las condiciones de seguridad vial. El plazo previsto para la finalización de las obras se extenderá hasta el mes de enero, momento en el que se espera que la vía quede completamente habilitada y en condiciones óptimas para el tránsito.