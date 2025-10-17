Cine Club Fetiche inaugura su nuevo ciclo con homenaje a Robert Redford y nueve proyecciones en Multicines Benavente

La proyección de El Cautivo, el último trabajo de Alejandro Amenábar, abrirá el lunes 21 el nuevo ciclo cinematográfico de Cine Club Fetiche, que cumple 19 años y en esta programación ha querido rendir homenaje al actor y director Robert Redford, recientemente fallecido.

La presentación oficial del ciclo ha tenido lugar esta mañana con la participación de la edil de Cultura, Mercedes Benítez, los representantes de la Asociación Cine Club Fetiche, Juan Carlos López y Luis Domingo Fernández, y el delegado de Caja Rural de Zamora, Juan Pedro Conde. El acto ha servido para poner de manifiesto el papel del cine como herramienta cultural en la ciudad, especialmente tras el cierre de la actividad comercial.

La película inaugural, “El Cautivo”, narra la vida de Miguel de Cervantes durante su cautiverio en Argel. El film, dirigido por Alejandro Amenábar, será proyectado el 21 de octubre como apertura del ciclo.

Nueve proyecciones

El ciclo incluye un total de nueve proyecciones, todas programadas para los martes a las 21:00 horas. Tras la sesión inaugural, el 28 de octubre se proyectará “Rita”, dirigida por Paz Vega en 2024, una película patrocinada por el Ayuntamiento de Benavente con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, celebrado el 25 de noviembre. El 4 de noviembre será el turno de “Romería”, dirigida por Álvaro Sanz en 2025, que ofrece una mirada contemporánea sobre las tradiciones populares.

El 11 de noviembre se proyectará “Todos los hombres del presidente”, dirigida por Alan J. Pakula en 1976, un clásico del cine político que aborda la investigación periodística del caso Watergate. La programación continúa el 18 de noviembre con “Una batalla tras otra”, dirigida por Paula Cons en 2023, una obra que explora los conflictos personales y sociales en clave dramática.

La nueva programación de Cine Club Fetiche / A. B.

El 25 de noviembre se exhibirá “Mi amiga Eva”, dirigida por Fernando Colomo en 2023, una historia íntima que aborda las relaciones humanas desde una perspectiva generacional. El 2 de diciembre llegará “La deriva”, dirigida por Ángel de la Cruz en 2024, que se adentra en los dilemas existenciales de sus protagonistas en un entorno cambiante.

El 9 de diciembre se proyectará “Los domingos”, dirigida por Alberto Gracia en 2023, una propuesta que reflexiona sobre el tiempo libre y la rutina en la vida urbana. Finalmente, el ciclo concluirá el 16 de diciembre con “El accidente”, dirigida por Miquel Ángel Raió en 2023, una cinta que plantea interrogantes sobre el azar y la responsabilidad.

Cine Club Fetiche, con más de un centenar de socios, celebra diecinueve años de actividad, consolidándose como la única alternativa cinematográfica en la ciudad tras el cierre de las salas comerciales. La Fundación Caja Rural continúa respaldando esta iniciativa cultural, reafirmando su compromiso con el desarrollo social a través del cine. El precio de entrada para cada sesión es de 1 euro,