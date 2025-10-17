Amenazó a varios agentes y agredió a un guardia civil en Benavente: ha sido absuelto de cuatro delitos

Un vecino de la ciudad acusado de amenazar a varios agentes y de agredir a un guardia civil tras un accidente de tráfico en el que dio positivo a la prueba de alcoholemia, ha sido absuelto de cuatro de los cinco delitos por los que había sido condenado en primera instancia porque el atestado de los hechos no fue ratificado en el juicio.

La Audiencia Provincial ha revocado en apelación la condena impuesta por el Juzgado de lo Penal que condenó al encausado por delitos contra la seguridad vial, daños, lesiones por imprudencia, atentado a la autoridad y conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Solo ha sido confirmada la condena por conducir bajo los efectos del alcohol.

Los hechos se remontan a la madrugada del 10 de julio de 2021, cuando el acusado circulaba por una intersección urbana y colisionó con otro vehículo, cuyo conductor sufrió lesiones que requirieron tratamiento rehabilitador durante 55 días. El lesionado fue indemnizado, pero renunció a emprender acciones legales, y la Audiencia ha determinado que no existe prueba suficiente para atribuir la responsabilidad del accidente al acusado, ni para acreditar que la colisión se debiera a una conducción imprudente o bajo efectos del alcohol.

Actitud hostil

Durante la intervención de la Policía Local posterior al accidente, el acusado mostró una actitud de hostilidad hacia los agentes. Al presentar signos de embriaguez fue sometido a las pruebas de detección de alcohol en aire espirado. Realizó la primera prueba, pero no la segunda, e intentó arrancar el vehículo en dos ocasiones para abandonar el lugar, lo que impidió la Policía. Entonces les dirigió insultos y amenazas graves, incluyendo expresiones como "me cago en vuestra puta madre hijos de puta, os voy a matar. No me vais a cargar esto a mí hijos de puta".

Posteriormente, al llegar los agentes de la Guardia Civil en apoyo de la Policía Local, profirió nuevas amenazas. Dirigiéndose a un guardia civil le dijo "voy a matar a tu hijo que sé dónde vives", y le lanzó un puñetazo al tórax. El agente no presentó denuncia ni reclamación por la agresión.

Mientras el acusado estuvo detenido en los calabozos de la Guardia Civil, el acusado golpeó repetidamente con patadas y puñetazos el panel de protección en la puerta del calabozo así como la puerta, causando daños tasados pericialmente en 280 euros".

El tribunal ha considerado que el atestado que recogía estos hechos no fue ratificado en juicio, lo que impide otorgarle valor probatorio, y por ello ha dictado la absolución por el delito de atentado.

Prueba de alcoholemia

En cuanto al delito de negativa a someterse a la prueba de alcoholemia, los magistrados han estimado la vulneración del principio "non bis in idem" que determina que una persona no puede ser juzgada ni sancionada dos veces por los mismos hechos, al constar que el acusado ya fue sancionado administrativamente con pérdida de puntos y multa. La condena penal por este delito ha sido revocada.

Igualmente se ha revocado la condena por delito leve de daños, al haberse constatado que las diligencias periciales y el ofrecimiento de acciones al perjudicado se realizaron fuera del plazo legal de instrucción establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El tribunal ha declarado que las actuaciones realizadas fuera de plazo deben ser expulsadas del procedimiento, lo que impide tener por acreditado el ilícito penal.

La sentencia confirma únicamente la condena por conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, imponiendo al acusado una pena de seis meses de multa con cuota diaria de 10 euros y la privación del derecho a conducir vehículos a motor o ciclomotores durante un año. La resolución judicial establece que el acusado deberá asumir una cuarta parte de las costas procesales, en proporción a la estimación parcial del recurso de apelación.