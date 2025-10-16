El TSJ abre procedimiento a la Junta por el permiso de una granja porcina en Quiruelas de Vidriales

La Sala de lo Contencioso Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha admitido a trámite el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Quiruelas de Vidriales contra la orden de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio que autoriza la ampliación de una explotación porcina en los términos municipales de Quintanilla de Urz y Quiruelas de Vidriales, promovida por la empresa Selección Batallé.

El Consistorio impugnó la autorización ambiental de la Consejería de Medio Ambiente después de que esta desestimara por silencio administrativo un recurso municipal previo en el que advertía del incumplimiento de la normativa vigente y solicitaba la emisión de una nueva orden.

La demanda que ha llevado al alto tribunal de la región a iniciar el procedimiento contra la Junta se fundamenta en la presunta vulneración de los requisitos legales exigidos para la autorización ambiental de la explotación porcina.

Las causas de la demanda

Según el Ayuntamiento, la empresa carece de acreditación de propiedad o autorización expresa para el uso de varias parcelas comunales destinadas al depósito de purines, así como de la autorización de la Confederación Hidrográfica del Duero para el uso de aguas subterráneas. Además, se denuncia el incumplimiento de la distancia mínima de 50 metros respecto a núcleos urbanos y la insuficiencia de superficie agrícola para absorber los 10.200 metros cúbicos anuales de purines previstos.

El TSJ ha ordenado a la Consejería de Medio Ambiente la remisión completa del expediente administrativo en un plazo improrrogable de veinte días hábiles. Este deberá entregarse en soporte electrónico, foliado, autentificado y acompañado de un índice igualmente autenticado.

La Administración regional deberá también identificar al órgano responsable del cumplimiento de la resolución judicial. También establece que la resolución de remisión del expediente deberá notificarse en cinco días hábiles a los interesados, quienes podrán personarse como demandados en el plazo de nueve días hábiles.