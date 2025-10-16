Sanidad
Sacyl destina 281.000 euros a la sustitución de un equipo de mamografía en Benavente
El Consejo de Gobierno de la Junta aprueba la inversión para el Servicio de Radiología del Centro de Especialidades
Benavente
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado esta mañana un gasto de 280.720 euros para la sustitución del equipo de mamografía del Servicio de Radiología del Centro de Especialidades de Benavente dependiente de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora. La Consejería de Sanidad llevará a cabo el gasto.
La inversión forma parte de un paquete de 641.440 euros en el que se incluye también un gasto de 360.720 euros para la sustitución de una enfriadora de agua del sistema de climatización del Hospital Universitario Santa Bárbara de Soria.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Arranca la primera comunidad energética de la comarca de Benavente y prevé ahorrar un 60% en la factura de la luz
- El caso de un merendero ilegal con sentencia firme en Benavente vuelve a los tribunales
- Sufrió lesiones al caerse en el parking de un restaurante de Benavente: le tendrán que indemnizar con 18.000 euros
- Se vende este precioso piso reformado: amplio, luminoso y céntrico
- El traslado del mercadillo de Benavente a zonas periféricas queda 'descartado
- Caso Olleros de Tera: la Audiencia mantiene en prisión al autor del apuñalamiento pero su abogado volverá a pedir su libertad
- La Junta impulsa la modernización del regadío en la zona del Órbigo-Eria en la comarca de Benavente
- Detenido un hombre por robo con violencia a una joven en Benavente