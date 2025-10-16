Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sanidad

Sacyl destina 281.000 euros a la sustitución de un equipo de mamografía en Benavente

El Consejo de Gobierno de la Junta aprueba la inversión para el Servicio de Radiología del Centro de Especialidades

Centro de Especialidades de Benavente, donde se sustituira el equipo de mamografía.

Centro de Especialidades de Benavente, donde se sustituira el equipo de mamografía. / J. A. G.

J. A. Gil

Benavente

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado esta mañana un gasto de 280.720 euros para la sustitución del equipo de mamografía del Servicio de Radiología del Centro de Especialidades de Benavente dependiente de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora. La Consejería de Sanidad llevará a cabo el gasto.

La inversión forma parte de un paquete de 641.440 euros en el que se incluye también un gasto de 360.720 euros para la sustitución de una enfriadora de agua del sistema de climatización del Hospital Universitario Santa Bárbara de Soria.

