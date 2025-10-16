Condenada a prisión por tráfico de cocaína en un pub de Benavente: la pillaron por su "actitud nerviosa"

La Audiencia Provincial de Zamora ha condenado a tres años de prisión a la responsable de un pub del centro de Benavente acusada de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de sustancias que causan grave daño a la salud, tras un procedimiento abreviado en el que se alcanzó un acuerdo de conformidad entre las partes.

Los hechos se remontan al 20 de septiembre de 2024, cuando agentes de la Guardia Civil localizaron a la acusada en la entrada del pub que regentaba desde diciembre de 2023 durante una actuación rutinaria relacionada con otro procedimiento. Los agentes observaron una actitud nerviosa en la mujer, lo que motivó un registro superficial de sus pertenencias, que autorizó verbalmente.

Los agentes hallaron un envoltorio de plástico oculto entre mascarillas que contenía una sustancia rocosa, posteriormente identificada como cocaína, con un peso bruto de 87 gramos. Además, en el vehículo de la acusada, estacionado en las inmediaciones, se encontró otro envoltorio con 0,5 gramos de sustancia blanca. Ambos hallazgos derivaron en una autorización judicial para registrar el interior del local.

Registro del establecimiento

Durante el registro del pub, se incautaron una báscula digital profesional, un envoltorio adicional con sustancia blanca y varios billetes enrollados con restos de polvo blanco. El análisis pericial confirmó que las sustancias intervenidas eran cocaína, con pesos netos de 85,34 gramos (pureza del 79,4 %), 0,31 gramos (pureza del 82,57 %) y 0,3 gramos (pureza del 80,83 %), respectivamente. El valor total estimado en el mercado ilícito ascendía a 8.563,56 euros.

La sentencia considera probado que las sustancias estaban destinadas a la venta a terceros no identificados, con ánimo de lucro por parte de la acusada. En el momento de los hechos, la mujer se encontraba en situación de drogadicción, circunstancia que fue tenida en cuenta como atenuante.

El Ministerio Fiscal modificó sus conclusiones provisionales durante el juicio oral para incorporar dicha atenuante y rebajar la solicitud de pena a tres años de prisión, multa de 9.000 euros con responsabilidad personal subsidiaria de tres meses en caso de impago, e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena. La acusada mostró su conformidad con la nueva calificación y pena, lo que permitió dictar sentencia de conformidad.

La defensa solicitó la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad, petición que no fue rechazada por el Ministerio Fiscal, quedando su resolución supeditada a las comprobación de su reinserción.