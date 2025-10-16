Evento taurino
Benavente pone el broche a las jornadas provinciales de fomento de la tauromaquia
La Plaza de Santa María acogerá este sábado clases de toreo de salón y talleres de cortes para niños y jóvenes
La plaza de Santa María acogerá mañana sábado la última de las seis Jornadas Taurinas de Fomento de la Tauromaquia organizadas por la Diputación Provincial de Zamora con la colaboración de la empresa Tauroemoción, gestora de la plaza de toros de Zamora, y el Ayuntamiento benaventano. El acto tendrá lugar a las 12.00 horas en el marco de una iniciativa que busca acercar el mundo del toro a niños y jóvenes mediante actividades didácticas y participativas.
La Diputación de Zamora, a través de sus áreas de Cultura y Juventud, presentó el programa el pasado 19 de junio. Contemplaba seis jornadas en municipios con tradición taurina: Villalpando, Fuentesaúco, Fermoselle, San Miguel de la Ribera, Carbajales de Alba y Benavente, que inicialmente iba a acoger el evento en septiembre, pero finalmente cierra el programa.
La actividad en Benavente incluirá clases de toreo de salón y talleres de cortes, utilizando carretones y material adaptado para garantizar la seguridad y participación de los más pequeños. La jornada, al igual que en las cinco celebradas en otras poblaciones con anterioridad, estará dirigida por profesionales taurinos que enseñarán a los más pequeños a usar el capote, la muleta o aspectos técnicos y artísticos del toreo a cuerpo limpio.
Durante la jornada, la Asociación Benaventana del Toro Enmaromado (ABTE) estará presente vendiendo entradas para la obra de teatro que tendrá lugar en el Gran Teatro Reina Sofía a partir de las siete y media de la tarde.
