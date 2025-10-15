La Villa Romana de Camarzana de Tera, solo con cita previa hasta la próxima primavera

Desde el pasado domingo, la Villa Romana de Camarzana de Tera ha modificado su régimen de visitas y solo podrá ser recorrida mediante cita previa, que deberá solicitarse con al menos dos días de antelación llamando al teléfono del Ayuntamiento. Esta medida estará vigente hasta la próxima primavera, coincidiendo con el inicio de la temporada turística de Semana Santa.

La razón de este cambio es la finalización del contrato de la guía que hasta ahora realizaba las visitas explicativas. Según confirmaron fuentes municipales, en caso de cita concertada, será personal del Ayuntamiento quien abra el recinto, aunque la visita no tendrá el contenido explicativo que se ofrecía en el periodo finalizado este domingo. Esta situación altera el horario habitual, que contemplaba apertura de martes a domingo por las mañanas y de martes a sábado por las tardes.

La villa, conocida por su mosaico de Orfeo y por ser la única propiedad de la Junta de Castilla y León entre los yacimientos romanos visitables de la comunidad, ha sido objeto de múltiples iniciativas parlamentarias desde 2007. En marzo de 2023, las Cortes de Castilla y León aprobaron una resolución instando a la Junta a garantizar su apertura durante todo el año y a realizar campañas de promoción turística sostenida. Sin embargo, dicha proposición no de ley fue rechazada por la mayoría de PP y Vox en la Comisión de Cultura y Turismo. En 2020 la misma propuesta fue rechazada por la mayoría de PP y Ciudadanos.

"Modelo de concertación"

El pasado mes de septiembre, el procurador del PSOE José Ignacio Martín Benito, preguntó verbalmente si la Junta iba a dar cumplimiento al mandato de las Cortes que instaba "a adoptar las medidas necesarias para asumir la gestión directa de la Villa romana, única de la comunidad que es de su propiedad".

El consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, respondió defendiendo el "modelo de colaboración institucional con el Ayuntamiento como "ejemplo de la política de concertación institucional que la Consejería quiere promover para alcanzar una gestión eficiente en la gestión del patrimonio que, a su vez, contribuya al desarrollo cultural, social y económico del territorio". Este protocolo, firmado en 2018, delega en la administración local el régimen de visitas, mantenimiento y contratación de personal, aunque sin aportación económica directa por parte de la Junta.

El Grupo Parlamentario Socialista ha reiterado su petición de que la villa sea gestionada directamente por el Museo Provincial de Zamora, lo que facilitaría el traslado de los cuatro grandes fragmentos de mosaicos geométricos actualmente almacenados en el museo y nunca expuestos. Esta propuesta fue también rechazada por la mayoría parlamentaria en septiembre de 2023.

La Villa Romana sufrió inundaciones que causaron daños en el mosaico y obligaron a intervenir a la Junta en 2023. Según una publicación del presidente del Centro de Estudios Benaventanos "Ledo del Pozo", Fernando Regueras, que ha documentado exhaustivamente la evolución del yacimiento, desde los primeros hallazgos en 1861 hasta su inauguración oficial en marzo de 2018, la villa presenta deficiencias de lectura museográfica, como la falta de señalética adecuada, la ausencia de elementos arquitectónicos anastilosados y la no incorporación de piezas relevantes conservadas en el Museo de Zamora.