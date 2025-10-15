El turismo arqueológico coge fuerza en la comarca de Los Valles

El turismo arqueológico o arqueoturismo coge fuerza en la comarca de Los Valles de Benavente. La puesta en valor del Castro de Las Labradas en Arrabalde y la recuperación de su entorno han sido esenciales para dar ese paso al frente que la localidad necesitaba por ensalzar su patrimonio arqueológico y buscar con ello un impulso para el desarrollo local.

El Ayuntamiento de Arrabalde ha hecho una apuesta importante por promover su riqueza arqueológica y, al menos de momento, ha conseguido despertar un mayor interés público por una de las zonas arqueológicas más emblemáticas de la provincia de Zamora, el Castro de las Labradas.

Desde la administración municipal se buscan oportunidades para nuevos emprendedores y su apuesta es decidida por esta riqueza cultural, aunque necesita de la colaboración de otras administraciones para la promoción ya que sus recursos económicos son limitados. "Estos proyectos no son solo cultura, son economía y futuro para el pueblo", explica el alcalde, Alejandro Alija.

Visita al Aula Arqueológica de Arrabalde y el Castro de las Labradas, en imágenes / E. P.

De modo que el municipio de Arrabalde continúa avanzando en su proyecto de valorización del Castro de Las Labradas y el Aula Arqueológica, que este año ha abierto un poco más tarde con el fin de prolongar las visitas hasta finales del mes de noviembre. Las visitas a esta Aula Arqueológica, en la que se recrea el poblado astur, el dolmen neolítico El Casetón de los Moros y las visitas guiadas hasta el Castro de las Labradas han comenzado a mostrar resultados tangibles en la afluencia de visitantes.

Durante este verano, el número de visitas ha crecido de forma notable. "Han venido grupos de diferentes puntos de España —de Barcelona, Córdoba—, e incluso gente del extranjero", explica el alcalde de Arrabalde. Parte del atractivo se debe también a las nuevas zonas de escalada en roca que se ha habilitado en el entorno el Club Montañero Benavente y que son un reclamo que ha sumado otro perfil de visitantes al turismo cultural. "Todos los fines de semana tenemos gente en Arrabalde".

El Aula Arqueológica pretende ofrecerse a los centros educativos. De hecho ya ha recibido grupos escolares y asociaciones culturales, como un instituto de Alcañices con la participación de unos 60 adolescentes o la Asociación Cultural de Pobladura del Valle. "Este año hemos hecho menos divulgación del Aula Arqueológica y de las visitas, pero hemos trabajado en mejorar el contenido. Hemos incorporado nuevos elementos, como figuras y recreaciones, para animar a la gente a visitarla", señala el alcalde.

El aula, que se ha convertido en un punto clave para divulgar el patrimonio castreño de la zona, está abierta de lunes a domingo, de 9 a 13 horas y los fines de semana abre también por la tarde de 16 a 20 horas.

Señalización de las rutas y zonas visitables en Arrabalde. / E. P.

Ruta Arqueológica

Algo más paralizada ha quedado una iniciativa que cogió con fuerza este ayuntamiento y para el que cuenta con el apoyo y colaboración de otras ocho localidades de la zona de Vidriales, Eria y Tera. La Ruta Arqueológica (que en principio contaba con ocho ayuntamientos: Arrabalde, Camarzana de Tera, Santa Marta, Santibáñez de Vidriales, Granucillo, Villageriz, Alcubilla y Fuente Encalada) ha sumado a Brime de Urz en el recorrido. "La idea es garantizar que haya una oferta turística estable y bien estructurada, que beneficie a todos los pueblos", explica el regidor municipal.

De los encuentros y conversaciones con los alcaldes se diseñó un primer borrador que se presentó a Diputación Provincial por el mes de mayo con el fin de buscar el apoyo del Patronato en la promoción de la iniciativa. Desde Diputación se mostró el apoyo a la iniciativa y también a la hora de realizar la promoción.

Los pueblos querían haber arrancado ya con la promoción este mismo verano, aprovechando la llegada de más gente a estas zonas despobladas pero no ha sido posible. De momento, están a la espera de ayuda económica para la elaboración de los folletos divulgativos y seguir avanzando en la iniciativa. "Cuando tengamos los folletos haremos la presentación oficial".