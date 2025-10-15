La fisioterapia "mejora la calidad de vida frente a neuropatías" inducidas por la quimioterapia

La AECC de Benavente lleva a cabo esta semana una serie de iniciativas con motivo de la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama que tiene lugar el día 19 de octubre. En la mañana de ayer el fisioterapeuta Alejandro Guzmán Ballesteros ha sido el encargado de impartir la charla "La fisioterapia frente a neuropatías inducidas por quimioterapia". Explicó el ponente, tras la charla, que "hemos querido ofrecer herramientas para abordar esas neuropatías y explicar cómo podemos abordarlo a partir de ejercicios de sensibilidad, de la fuerza o el equilibrio. Hay distintos tipos de neuropatías y es importante que conozcan cómo desde la fisioterapia se pueden abordar".

Señala Guzmán que actividades del día a día como puede ser abrir una botella o abrochar un botón, "muchas veces nos encontramos con que los pacientes con quimioterapia lo dejan de hacer. Con la fisioterapia lo que se pretende es, sobre todo, mejorar la calidad de vida de los pacientes, que seas neuropatías sean menos intensas"

El jueves la charla informativa será sobre la osteoporosis asociada al tratamiento oncológico en cáncer ginecológico y de mama. Será a partir de las 11:30 horas en la sede de la asociación.