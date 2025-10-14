Villaferrueña mejora el acceso a una antigua mina de hierro en plena Sierra de Carpurias

Un paso más de Villaferrueña en la puesta en valor y recuperación de la antiquísima mina de mineral de hierro que se halla en la ladera sur de la Sierra de Carpurias. En esta ocasión, se ha llevado a cabo la inauguración de un panel informativo y la mejora del acceso a la mina, en un acto organizado por el Ayuntamiento de Villaferrueña y la Asociación por Villaferrueña Abuyaco, que ha tenido lugar el domingo.

El alcalde y vecinos de Villaferrueña, durante la colocación del panel informativo. / Abuyaco

El diseño del panel ha sido realizado por Jorge Navarro Comet, geólogo y colaborador de la Asociación, quien ya ofreció el año anterior una interesante charla sobre la Sierra y ha sido el asesor técnico del proyecto.

En esta ocasión, se ha instalado un panel que incluye un mapa geológico de la Sierra de Carpurias, un corte esquemático de la zona, una breve explicación sobre el relieve apalachense y una reseña histórica de la antigua mina de hierro, que posiblemente dio origen al nombre de la localidad de Villaferrueña.

Mapa geológico de la Sierra de Carpurias que puede verse en el panel informativo. / Abuyaco

La jornada de celebración contó con la presencia del alcalde de Villaferrueña, Gregorio Martínez, así como numerosos socios de Abuyaco que pudieron disfrutar de un “ambiente distendido” y un “pequeño ágape”, disfrutando del valor de un entorno privilegiado al aire libre y con unas magníficas vistas, según explica la asociación.

Actuaciones llevadas a cabo

La instalación de este panel informativo supone la culminación de una serie de actuaciones impulsadas por la Asociación Abuyaco para la revalorización del patrimonio natural, y especialmente de la Sierra de Carpurias.

Colocación del panel informativo. / Abuyaco

Así, en junio de 2024, la Asociación inició la protección del enclave con el apadrinamiento del lugar geológico “Relieves Apalachianos de la Sierra de Carpurias” (Cls 022). La iniciativa la llevó a cabo tras la charla del geólogo Jorge Navarro quien destacaba la singularidad geológica de las rocas de Carpurias, donde en fotos aéreas se pueden observar espectaculares anticlinales y sinclinales producto de un intenso plegamiento, además de fallas y fracturas, en un espacio reducido de apenas un par de kilómetros de ancho. Este tipo de relieve, donde alternan sierras y valles, se encuentra también en el este de los Estados Unidos, donde los Montes Apalaches le dan nombre y es conocido por los geólogos como relieve apalachiano. Esto es precisamente lo que se recoge en el panel informativo.

Recorrido realizado hasta el panel informativo. / Abuyaco

En abril de 2025, se llevó a cabo la limpieza de la mina y su entorno. Para esa ocasión se organizó una yera, “esas faenas comunales que tanto dicen de nuestras raíces”, explican, como se hacía antes y con el objetivo de limpiar el entorno y abrir un camino que permita llegar hasta ella a pie.

Desde la Asociación por Villaferrueña Abuyaco se agradece al Ayuntamiento de Villaferrueña su apoyo económico, asumiendo el coste del panel, así como al alcalde por su implicación en la construcción del soporte.

Colocando la cinta para el momento de la inauguración. / Abuyaco

Abuyaco invita a todas las personas interesadas a visitar el entorno de la mina y disfrutar de la belleza natural de la Sierra de Carpurias.