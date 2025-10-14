Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Taller de las "Pioneras de la Arquitectura" en Benavente

La actividad será el sábado día 8 de noviembre para niños y niñas de 4 a 11 años de edad, en el Punto Joven

Punto Joven de Benavente.

Punto Joven de Benavente. / E. P.

Eva Ponte

El Punto Joven de Benavente acoge, el sábado 8 de noviembre, el taller "Pioneras de la Arquitectura", dirigido a niños y niñas de entre 4 y 11 años y con que se busca fomentar la igualdad de género desde la infancia a través de figuras femeninas en este sector y su contibución al mundo de la arquitectura.

La actividad, organizada por el programa Minizac con la colaboración de la Diputación de Zamora y el Ayuntamiento de Benavente, tendrá lugar de 11:30 a 13:00 horas. Las plazas son limitadas, por lo que es necesario inscribirse previamente.

Las inscripciones se realizarán a través del Whatsapp del Punto Joven (606 728 051), en horario de 11:00 a 14:00 de lunes a viernes y de 17:00 a 19:00 los martes y jueves.

