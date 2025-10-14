"Gaming Party" en Benavente: Simuladores, fútbol virtual, zona de baile y videojuegos

Benavente acoge el próximo sábado, 1 de noviembre, la ‘Gaming Party’ bajo la temática de Halloween que organiza el área de Juventud para los y las jóvenes de Benavente y comarca en el frontón municipal, donde podrán disfrutar de una jornada de ocio tecnológico de forma gratuita. Esta iniciativa novedosa busca acercar los ‘ESports’ o deportes electrónicos a todos los públicos, según explicó la concejala de Juventud y Deportes, Elena Justo.

Los asistentes a esta jornada tecnológica podrán disfrutar de actividades como simuladores de conducción de coches de carreras con volantes, pedales y pantallas gigantes para aumentar la sensación de realidad. También se podrá disfrutar de una zona de baile, una zona de videojuegos con sillones ‘gaming’ y mandos ‘dualsense’ y una zona de fútbol virtual.

Cartel de la Gaming Party. / .

Además, habrá un sorteo de camisetas. La edil de juventud, Elena Justo ha destacado el papel de los videojuegos en la formación educativa y social de los más jóvenes, siendo esta herramienta una apuesta por parte del la administración municipal para garantizar una alternativa de ocio saludable.

"El Ayuntamiento de Benavente refuerza su compromiso con el ocio juvenil saludable, la innovación tecnológica, la diversificación de las actividades deportivas y recreativas de la ciudad. ‘Gaming Party’ Benavente 2025 busca consolidarse como un referente provincial en la promoción de los videojuegos como herramienta educativa, social y cultural”. ‘Gaming Party’ arrancará a las doce de la mañana hasta las tres de la tarde mientras que en la jornada de tarde comenzará a las cuatro y finalizará a las ocho de la tarde.