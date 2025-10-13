San Cristóbal saborea la pimentada popular

Gran éxito de participación y de animación en la popular pimentada celebrada en San Cristóbal de Entreviñas y en la que no han faltado momentos para la convivencia con vecinos y vecinas de la localidad.

En esta ocasión se han cocinado 200 kilos de pimiento morrón, donados para la ocasión por los productores locales, Hermanos Feliz. Una edición más no faltaron las patatas de la Cooperativa Prodeleco para acompañar y los buenos caldos de Matihuelo, así como el broche más dulce con las pastas de Frankfurt.

Pimentada en San Cristóbal de Entreviñas. / E. P.

La iniciativa, organizada desde el Ayuntamiento de la localidad, dio la posibilidad también de degustar la mermelada de pimiento realizada en un taller un poco antes del evento.