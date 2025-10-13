San Cristóbal saborea la pimentada popular
Más de 200 kilos de pimiento morrón en una tarde de convivencia entre vecinos y vecinas
Gran éxito de participación y de animación en la popular pimentada celebrada en San Cristóbal de Entreviñas y en la que no han faltado momentos para la convivencia con vecinos y vecinas de la localidad.
En esta ocasión se han cocinado 200 kilos de pimiento morrón, donados para la ocasión por los productores locales, Hermanos Feliz. Una edición más no faltaron las patatas de la Cooperativa Prodeleco para acompañar y los buenos caldos de Matihuelo, así como el broche más dulce con las pastas de Frankfurt.
La iniciativa, organizada desde el Ayuntamiento de la localidad, dio la posibilidad también de degustar la mermelada de pimiento realizada en un taller un poco antes del evento.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Arranca la primera comunidad energética de la comarca de Benavente y prevé ahorrar un 60% en la factura de la luz
- Absuelto de apropiación indebida un marido de la comarca de Benavente por transferir fondos del matrimonio
- El caso de un merendero ilegal con sentencia firme en Benavente vuelve a los tribunales
- Caso de la exalcaldesa de Burganes de Valverde: un ingeniero y un constructor, citados como investigados
- El hallazgo de una estela romana en una bodega de Fuente Encalada abre a la investigación una vía histórica inédita
- Se vende este precioso piso reformado: amplio, luminoso y céntrico
- El traslado del mercadillo de Benavente a zonas periféricas queda 'descartado
- Caso Olleros de Tera: la Audiencia mantiene en prisión al autor del apuñalamiento pero su abogado volverá a pedir su libertad