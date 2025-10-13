La Junta impulsa la modernización del regadío en la zona del Órbigo-Eria en la comarca de Benavente

La Junta de Castilla y León ha informado a la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS) del Órbigo-Eria sobre los pasos necesarios para iniciar el proceso de modernización de su sistema de regadío. La reunión, celebrada el 13 de octubre de 2025, estuvo presidida por el director general del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), Rafael Sáez, quien explicó las líneas de actuación previstas para mejorar la eficiencia hídrica y la competitividad agrícola de la zona.

La superficie afectada por este proyecto abarca un total de 1.333 hectáreas distribuidas en casi 2.000 parcelas agrícolas, pertenecientes a ocho municipios de las provincias de León y Zamora: Alija del Infantado, Coomonte, Fresno de la Polvorosa, Maire de Castroponce, Morales del Rey, Santa María de la Vega, Villabrázaro y Villaferrueña. Esta comunidad cuenta con una concesión de 5,3 hectómetros cúbicos de agua subterránea otorgada por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), volumen que ha sido calificado como insuficiente para cubrir con garantías las necesidades actuales de riego.

Ante esta limitación, la modernización de las infraestructuras de riego se presenta como una medida prioritaria para optimizar los recursos hídricos disponibles. La Junta ha trasladado a los regantes que, mientras se gestiona un posible aumento del caudal autorizado, es imprescindible mejorar la eficiencia del sistema mediante la incorporación de tecnologías y métodos de riego más avanzados.

Para ello, el ITACyL se ha comprometido a elaborar un estudio técnico y económico preliminar que analice las distintas alternativas de modernización viables en la zona. Este estudio servirá como base para definir un plan de actuación que contemple tanto la mejora de las infraestructuras como la preparación de las condiciones necesarias para iniciar, en el momento oportuno, un proceso de concentración parcelaria.

La reorganización de la estructura de las parcelas agrícolas ha sido señalada como un paso imprescindible para garantizar el éxito del proceso de modernización. En este sentido, el ITACyL también ha ofrecido su colaboración para identificar y evaluar posibles fuentes de financiación, tanto a nivel regional como nacional y europeo, que puedan facilitar la ejecución del proyecto en su conjunto.

Finalmente, Rafael Sáez reafirmó el compromiso de la Junta de Castilla y León con el desarrollo del regadío en la comunidad. Durante la presente legislatura, este compromiso se ha traducido en la puesta en marcha de actuaciones de transformación o modernización en más de 30.000 hectáreas, con una inversión acumulada que supera los 350 millones de euros. El proyecto del Órbigo-Eria se enmarca dentro de esta estrategia de impulso al sector agrario mediante la mejora de la gestión del agua y la eficiencia productiva.