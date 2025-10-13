Detenido un hombre por robo con violencia a una joven en Benavente

La Policía Local de Benavente intervino durante la madrugada del pasado sábado, 11 de octubre, en un suceso relacionado con el robo con violencia de un bolso a una joven en la calle Santo Domingo.

A las 03:35 horas, el servicio de emergencias de la Policía Local recibió una llamada alertando de que una mujer había sido víctima del robo de su bolso por parte de un varón que, presuntamente, portaba un arma blanca. De inmediato, una patrulla se desplazó hasta el lugar iniciando la búsqueda por las calles adyacentes, sobre las 04:30 horas logran avistar al presunto autor en las inmediaciones de la calle Santa Cruz.

La patrulla procedió a su detención y posterior identificación, en colaboración con la Guardia Civil, tras el reconocimiento positivo por parte de la víctima. Además, durante la intervención se interpusieron diligencias complementarias por la tenencia de sustancias psicotrópicas en vía pública.

Gracias a la rápida actuación y coordinación entre los efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil, se logró detener al presunto responsable de los hechos, según explican desde la administración municipal.

El Ayuntamiento de Benavente felicita a los agentes intervinientes por su eficaz labor y refuerza su compromiso con la seguridad ciudadana y la protección de los vecinos del municipio.