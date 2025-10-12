La labor de la Guardia Civil en los incendios, reconocida en la fiesta del Pilar de Benavente

El patio de ábsides de la iglesia de San Juan de Benavente acogió esta mañana el acto de celebración de la fiesta de la Guardia Civil, en compañía de representantes municipales, familiares y amigos de los guardias civiles, además de algún alcalde de la comarca como el de Villaveza del Agua, aunque se ha echado en falta algunos habituales de esta celebración.

El capitán jefe de la compañía de Benavente, Roberto Pérez, señaló en su discurso que "celebramos con orgullo el espíritu de servicio de un cuerpo que desde hace casi dos siglos es sinónimo de compromiso, honor y entrega". E hizo hincapié en el texto que sigue siendo "la brújula moral de nuestra institución", la cartilla de la Guardia Civil, aprobada en diciembre de 1845.

"Desde su artículo 1 nos recuerda cuál es nuestra esencia. El honor ha de ser la principal divisa de la Guardia Civil", señaló. Honor que, explicó "se manifestó con claridad en los incendios que por desgracia han asolado este verano la provincia de Zamora. Cuando los guardias civiles estuvieron junto a los vecinos, asegurando caminos, protegiendo bienes, evacuando familias y ayudando en la lucha contra las llamas. En esos días volvieron a cobrar vida las palabras de la cartilla en su capítulo sobre catástrofes".

El capitán jefe de la compañía de Benavente, durante su discurso. / E. P.

En este día también han rendido homenaje que "quienes nos precedieron, a todos los guardias civiles que construyeron con sacrificio y entrega esta historia en común". Y con emoción especial recordaron al guardia civil Javier Villar Donado, "quien nos ha dejado este último año. Su memoria es guía, ejemplo y compromiso para todos nosotros", señaló.

Condecoraciones

Durante el acto tuvo lugar la imposición y entrega a los miembros de la Guardia Civil de las condecoraciones a las que se han hecho merecedoras.

Roberto Fernández recibiendo la placa de reconocimiento de la mano de la alcaldesa. / E. P.

Cruz del mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco, al guardia civil Jairo Pérez Castro. Impuso la condecoración la teniente Raquel Diente González.

Impuso la condecoración la teniente Raquel Diente González. Cruz de oro a la constancia en el servicio, al guardia civil Luis Núñez San Miguel. Impuso la condecoración su hijo Alexy Núñez Gallego.

Impuso la condecoración su hijo Alexy Núñez Gallego. Cruz de plata a la constancia en el servicio, al guardia civil Alberto García García. Impuso la condecoración el brigada segundo jefe del destacamento de Tráfico de Benavente, Antonio Álvarez Garrido.

Impuso la condecoración el brigada segundo jefe del destacamento de Tráfico de Benavente, Antonio Álvarez Garrido. Cruz de bronce a la constancia en el servicio, para el guardia civil Miguel Ángel Sanmiguel Martín. Impuso la condecoración el guardia civil Alfonso Aguado Alonso.

Impuso la condecoración el guardia civil Alfonso Aguado Alonso. Reconocimiento del Ayuntamiento de Benavente al guardia civil Roberto Fernández Blanco, por su constante disponibilidad y apoyo en los servicios y actuaciones municipales. Haizo entrega de la placa la alcaldesa, Beatriz Asensio Boyano.

Asensio valora la presencia "constante" y "tranquilizadora"

La alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, se dirigió a los guardias civiles en su discurso para poner en valor su labor en Benavnete. "Hoy es un día muy especial en el que se une la devolución a la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil y el orgullo de pertenecer a una tierra que valora la entrega, el compromiso y el servicio a los demás. Pero, sobre todo, hoy es el día de la Guardia Civil. Un día para agradecer desde el corazón el trabajo de todas y todos ustedes que con discreción, valentía y lealtad garantizan que vivamos en paz y en seguridad".

Acto de la Guardia Civil en el patio de los ábsides de San Juan. / E. P.

Y añadió que "aquí en Benavente sentimos de manera especial esa presencia constante y tranquilizadora de la Guardia Civil. La Compañía de Benavente es parte de nuestra vida cotidiana, parte de nuestra ciudad, siempre dispuestos, siempre disponibles, siempre con esa mezcla de profesionalidad y humanidad que caracteriza a los hombres y mujeres de su cuerpo". Se refirió también a su apoyo en los fuegos que asolaron durante el verano la coamrca. "Este verano una vez más lo hemos comprobado durante los terribles incendios que afectaron a distintos puntos de la provincia de Zamora. Ayudando en la evacuación de vecinos, garantizando la seguridad en las carreteras, apoyando a los servicios de emergencia. Gracias por esa entrega, por esa serenidad en los momentos difíciles, por esa vocación que no entiende de horarios ni de descanso".

Final del acto de la fiesta de la Guardia Civil. / E. P.

Hizo un guiño para las mujeres del cuerpo. "Hoy forman parte activa y esencial de todas las especialidades y unidades, y su presencia ha enriquecido profundamente la institución. Gracias a todas ellas por su valentía, por su ejemplo y por demostrar día a día que la igualdad también se defiende con vocación y con uniforme".