Fiesta del Pilar en Camarzana: Reconocimiento a la Guardia Civil por velar por la seguridad en las zonas rurales

Camarzana de Tera ha celebrado la fiesta de la Guardia Civil y su patrona la Virgen del Pilar con un solemne acto en el que han estado presentes representantes civiles tanto del Ayuntamiento de la localidad, con el alcalde Jaime Panizo, como de la Diputación Provincial de Zamora, con el responsable de Desarrollo Económico, Emilio Fernández.

El destacamento de la Guardia Civil de Camarzana de Tera ha estado acompañado, además, por un centenar de vecinos del pueblo que un año más se han unido a la conmemoración en la que el respeto y devoción son protagonistas.

Convite con los vecinos durante la fiesta de la Guardia Civil en Camarzana de Tera. / E. P.

Los actos comenzaron con una misa en honor a la Virgen, oficiada por el párroco del municipio, Raúl Vega, en la que varios guardias civiles participaron activamente en distintas partes de la ceremonia. La celebración estuvo amenizada por la guitarra del propio sacerdote, y no faltáron dos canciones marianas dedicadas a la patrona de la Guardia Civil.

Fiesta de la Guardia Civil en Camarzana de Tera. / E. P.

Al término del acto litúrgico, el nuevo sargento del destacamento, José María Daniel Hernández, aprovechó este día especial para presentarse a los vecinos y compañeros, y expresó su compromiso de colaboración con todos ellos en la "importante labor de velar por la seguridad de las zonas rurales".

Fiesta de la Guardia Civil en Camarzana de Tera. / E. P.

Para cerrar la jornada, el destacamento organizó un convite en el Centro de Usos Múltiples de Las Nieves. Fue un momento de convivencia en el que se puso en valor la labor de los guardias civiles este verano durante la extinción de los incendios que asolaron la provincia, así como en la búsqueda de personas desaparecidas. Algo puesto en valor por Felipe, uno de los guardias civiles más veteranos del puesto de Camarzana.