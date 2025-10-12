Fiesta del Pilar en Camarzana: Reconocimiento a la Guardia Civil por velar por la seguridad en las zonas rurales
Puesta en valor de su determinación ante los incendios y en la búsqueda de personas desaparecidas
Camarzana de Tera ha celebrado la fiesta de la Guardia Civil y su patrona la Virgen del Pilar con un solemne acto en el que han estado presentes representantes civiles tanto del Ayuntamiento de la localidad, con el alcalde Jaime Panizo, como de la Diputación Provincial de Zamora, con el responsable de Desarrollo Económico, Emilio Fernández.
El destacamento de la Guardia Civil de Camarzana de Tera ha estado acompañado, además, por un centenar de vecinos del pueblo que un año más se han unido a la conmemoración en la que el respeto y devoción son protagonistas.
Los actos comenzaron con una misa en honor a la Virgen, oficiada por el párroco del municipio, Raúl Vega, en la que varios guardias civiles participaron activamente en distintas partes de la ceremonia. La celebración estuvo amenizada por la guitarra del propio sacerdote, y no faltáron dos canciones marianas dedicadas a la patrona de la Guardia Civil.
Al término del acto litúrgico, el nuevo sargento del destacamento, José María Daniel Hernández, aprovechó este día especial para presentarse a los vecinos y compañeros, y expresó su compromiso de colaboración con todos ellos en la "importante labor de velar por la seguridad de las zonas rurales".
Para cerrar la jornada, el destacamento organizó un convite en el Centro de Usos Múltiples de Las Nieves. Fue un momento de convivencia en el que se puso en valor la labor de los guardias civiles este verano durante la extinción de los incendios que asolaron la provincia, así como en la búsqueda de personas desaparecidas. Algo puesto en valor por Felipe, uno de los guardias civiles más veteranos del puesto de Camarzana.
- Arranca la primera comunidad energética de la comarca de Benavente y prevé ahorrar un 60% en la factura de la luz
- Absuelto de apropiación indebida un marido de la comarca de Benavente por transferir fondos del matrimonio
- El caso de un merendero ilegal con sentencia firme en Benavente vuelve a los tribunales
- Caso de la exalcaldesa de Burganes de Valverde: un ingeniero y un constructor, citados como investigados
- El hallazgo de una estela romana en una bodega de Fuente Encalada abre a la investigación una vía histórica inédita
- Se vende este precioso piso reformado: amplio, luminoso y céntrico
- El traslado del mercadillo de Benavente a zonas periféricas queda 'descartado
- Caso Olleros de Tera: la Audiencia mantiene en prisión al autor del apuñalamiento pero su abogado volverá a pedir su libertad