Feria del Stock en Benavente: calidad y buenos precios, en casa

La Plaza Mayor de Benavente acoge este fin de semana una nueva edición de la Feria del Stock, organizada por CEOE-Cepyme con la colaboración del Ayuntamiento de Benavente y Diputación Provincial de Zamora que buscan impulsar el comercio local y de cercanía.

Feria del Stock en Benavente. / E. P.

La feria dio comienzo en la tarde de ayer con una buena acogida de visitantes que aprovecharon las primeras horas de la feria para acercarse a cada uno de los puestos y ver posibles adquisiciones. Prendas de textil para niños y adultos, para distintos momentos y ocasiones; calzado a precios muy rebajados, artículos de regalo, joyas a precios imbatibles y productos de un establecimiento de embutido y productos de la tierra.

En la presentación de la feria, el representante de CEOE, Emilio Cadenas, la alcaldesa, Beatriz Asensio, y el diputado de Desarrollo Económico, Emilio Fernández, animaron a visitar la feria y apoyar al comercio de cercanía.

"Invitamos a que la gente acuda a esta feria. Estos productos a precios más bajos pero manteniendo siempre la calidad es una gran oportunidad para comprar. Queremos apoyar el comercio, el comercio local, de proximidad", señaló la alcaldesa. "Necesitamos de todos para que el comercio sobreviva", apuntó.

"Animar a todo el mundo para que compre en el comercio local, en el comercio de cercanía. Nos acompaña el tiempo y animamos a que venga todo el mundo, porque es buena para todos. Para el comerciante que saca productos que son de calidad y para el cliente que puede comprarlos a precios que nunca se han visto".

"Esto es una feria del pequeño comercio muy importante para el comercio de Benavente y los compradores. Por fin nos acompaña el tiempo y no tenemos ya disculpa para poder venir", señaló el representante de CEOE-Cepyme.

Durante la feria se están realizando sorteos de once vales de 30 euros, a consumir en los stand que participan en la feria. Hoy a las 12, a las 13 horas y a las 18 horas se sorterán varios bonos entre los clientes de la feria.