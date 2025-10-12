La Feria del Stock ha vuelto a llenar de vida la Plaza Mayor de Benavente este fin de semana. En esta edición, el buen tiempo ha acompañado desde el primer momento, invitando a vecinos y visitantes a recorrer los once puestos participantes y disfrutar de las compras al aire libre.

Los comercios locales y de proximidad han sido los protagonista. Los visitantes han podido hacerse con una amplia variedad de productos: moda, calzado, joyería, alimentación, regalos o artículos para los más pequeños de la casa.

Todos ellos productos de calidad, con el atractivo añadido de los precios rebajados y las ofertas especiales que muchos esperaban para hacerse con una ganga. La Feria del Stock no defrauda ni a comerciantes ni a los clientes que edición tras edición repiten experiencia.