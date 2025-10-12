Benavente prepara los presupuestos y prevé mantener convenios y precios públicos

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Benavente de PP-Vox ya está inmerso en la elaboración del presupuesto municipal para el año 2026, según ha confirmado la alcaldesa, Beatriz Asensio. "Ya llevamos semanas trabajando en la confección del presupuesto para el próximo año, como no podía ser de otra manera, y ahora estamos inmersos, de modo paralelo, en la aprobación de la cuenta general correspondiente al ejercicio 2024".

"Actualmente estamos centrados en cumplir con el plazo para aprobar la cuenta general del 2024 y para ello tenemos previsto un pleno extraordinario en el mes de octubre", explica Asensio.

La alcaldesa se muestra satisfecha con el balance económico de las arcas municipales. "El resultado del ejercicio 2024 ha sido bueno. Creo que se está haciendo una buena gestión económica desde la Concejalía de Hacienda", apuntó.

Valora ahora el equipo de Gobienr la necesidad d e solicitar algún préstamo para cubrir la financiación municipal del Puerta del Noroeste. Dos años consecutivos el actual equipo de Gobierno ha decidido no solicitar ningún préstamo y la intención es mantener esta gestión durante 2026.

"Aunque se está valorando la posibilidad de recurrir a financiación externa si fuera necesario para cubrir la aportación municipal al proyecto Puerta del Noroeste. En estos momentos tenemos que revisar los plazos de ejecución previstos del año 2026 y, sobre eso, ver lo que se necesita de préstamo. Si la financiación no cubre todo, podría pedirse parte para ese año para poder seguir adelante con el Puerta del Noroeste", indicó la alcaldesa.

Líneas prioritarias

Otra de las líneas prioritarias para el presupuesto será el mantenimiento de los convenios existentes. "La intención es mantenerlos todos tal como están", afirmó la alcaldesa.

Sobre los precios públicos que se han ido subiendo en las dos últimas anualidades, la alcaldesa reconoce que muchos servicios municipales son deficitarios, pero hace hincapié en que no se plantea suprimirlos. "La idea es mantener los precios, a pesar de los informes económicos. Son servicios que se prestan a la ciudadanía y no se va a renunciar a ellos", subrayó.

No ha hablado de proyectos "estrella", pero sí ha querido destacar el esfuerzo inversor previsto en algunas áreas ocmo Cultura. Uno de los proyectos destacados que contará con inversión en los próximos presupuestos es la renovación de la sala de la Casa de Cultura La Encomienda. La alcaldesa destacó el trabajo de la concejala del área, Mercedes Benítez, y señaló que se trata de "una inversión importante para modernizar un espacio muy utilizado por los benaventanos y con un valor simbólico para la ciudad".

Asensio recordó que durante este año se ha realizado un esfuerzo añadido con una aportación extraordinaria de 16.000 euros al Centro de Día del Alzheimer, que ha podido iniciar su ampliación de instalaciones, en colaboración con la Diputación Provincial de Zamora.

El nuevo polígono, en marcha

Siguen las actuaciones del Plan de Sostenibilidad Turística, tendrán que finalizar las obras de reforma del antiguo mercado de abastos, y también las de adecuación de las pistas de atletismo y otras infraestructuras de la Ciudad Deportiva.

En cuanto al estado del proyecto Puerta del Noroeste, la alcaldesa confirmó que las obras han comenzado formalmente. Aunque la campaña de riego retrasó el inicio en algunas zonas por requerimientos de la Confederación Hidrográfica, la empresa adjudicataria ya ha realizado el acopio de materiales y movilización de maquinaria.

"El acta de replanteo para el inicio de obra ya está firmada, así que podemos decir que el Puerta del Noroeste ha comenzado como tal", explicó sin concretar la fecha prevista de inicio en esa firma del acta de replanteo.