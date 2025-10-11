Abierto el plazo para solicitar ayuda del banco de alimentos en Benavente
La Concejalía de Bienestar Social publica las bases para facilitar "la igualdad en el acceso a estas ayudas"
El Ayuntamiento de Benavente ha aprobado las bases que regulan la distribución de los alimentos procedentes del banco de alimentos que irán destinadas a cubrir las necesidades de las familias vulnerables y que permitirán realizar un reparto "eficaz y transparente de los recursos públicos".
El objetivo de estas bases es promover una igualdad de acceso a las ayudas benéficas a aquellas personas que cumplan una serie de requisitos como son:
- Estar empadronado en Benavente durante un periodo mínimo de 6 meses con anterioridad a la solicitud
- No superar los umbrales del IPREM establecidos
- No ser beneficiario de otras ayudas del banco de alimentos
Las personas interesadas en recibir esta ayuda deberán presenta la solicitud con la documentación necesaria en un plazo de veinte días hábiles a partir del martes, 14 de octubre en el registro del Ayuntamiento de Benavente. El plazo de presentación de solicitudes finalizará el próximo día 10 de noviembre. Las solicitudes podrán recogerse en el Edificio de Bienestar Social o descargarlas en la página web del Ayuntamiento de Benavente.
LAS BASES PUEDEN CONSULTARSE AQUÍ
