Se vende este precioso piso reformado: amplio, luminoso y céntrico

Si eres uno de los miles de ciudadanos que está buscando casa sin gastarse un dineral ni tener que acometer una reforma brutal, esta vivienda puede ser adecuada para ti. El piso tiene 105 metros cuadrados de superficie, está listo para entrar a vivir ya que ha sido totalmente reformado y se ubica en el centro de Benavente, en la provincia de Zamora.

La inmobiliaria Tucasa.com cuenta pone a la venta este piso reformado que cuenta con dos amplios dormitorios y dos baños. Según explican, esta vivienda destaca por su luminosidad, puesto que le da sol durante todo el día. Además, la reforma ha sido realizada "con gusto y materiales de calidad", dando lugar a un gran salón ideal para reuniones familiares y una enorme cocina con zona de comedor, perfecta para los amantes de la cocina y del espacio. La cocina cuenta además con una terraza cubierta que aporta un desahogo adicional, ideal como trastero, ropero o zona de almacenaje.

Salón del piso a la venta en Benavente. / Tucasa.com

Piso con plaza de garaje

Entre otras prestaciones, cabe citar que el piso incluye una plaza de garaje amplia, apta para coche grande. Un servicio que convierte este piso en una opción "cómoda y práctica para vivir en el centro sin preocuparte por reformas ni aparcamiento", expresan. "Está listo para convertirse en tu nuevo hogar", publicitan. Su precio es de 115.000 euros.

Baño de la vivienda en venta de Benavente. / Tucasa.com

