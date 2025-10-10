El traslado del mercadillo de Benavente a zonas periféricas queda "descartado"

El Ayuntamiento de Benavente ha dado respuesta a los requerimientos del Procurador del Común en su última resolución, la tercera, por las quejas vecinales presentadas por vecinos de la avenida Cañada de la Vizana ante los que consideran "deficiencias" en el mercadillo que se celebra los jueves. La concejala del área, Elena Justo, explica que se ha dado respuesta "en tiempo, puesto que disponíamos hasta el día 13 para ello". El informe técnico presentado por el Ayuntamiento responde a cada uno de los requerimientos del Procurador.

Uno de los aspectos novedosos en el que desde IU se había hecho hincapié es que en esta resolución se sugiere por parte del procurador el estudio para cambiar la ubicación de este mercado. Explica Justo que "las actuaciones que se han ido haciendo para mejorar el desarrollo del mercadillo han ido dando respuesta a todas las recomendaciones del procurador con el fin de buscar un equilibrio entre vendedores, vecinos y el resto de ciudadanos. Siempre hemos buscado ese equilibrio".

En el informe técnico se explica que "esta Administración pretende conciliar los intereses de los diferentes sectores implicados: vendedores ambulantes, vecinos, comercio local, hostelería y ciudadanía en general, considerando en términos generales que la ubicación actual del mercadillo es adecuada para su desarrollo".

Se añade, además que "se valora y analiza que un traslado generalizado y no justificado del mercadillo hacia zonas periféricas o del extranjero de la ciudad podría generar serias dificultades para los vendedores ambulantes, así como repercusiones de carácter negativo para la ciudadanía y para los sectores económicos mencionados anteriormente. A mayor abundamiento, se destaca que el flujo peatonal existente en la calle Herreros, que conecta la Plaza Mayor, la del Grano, donde se celebra el mercadillo de las frutas y hortalizas con el citado mercadillo de la Avenida Cañada de la Vizana, favorece notablemente el tránsito de personas y dinamiza la actividad comercial en estos espacios, reforzando así la utilidad y conveniencia de su actual emplazamiento".

Mercadillo de la ropa en Cañada de la Vizana. / E. P.

Licencias al día

En cuanto al resto de requerimientos, señala que ya se ha finalizado la entrega de todas las licencias comerciales en el mercadillo. También que, por parte de la Policía Local, se está haciendo el control para que las tarjetas estén visibles. "En las dos últimas semanas se han tramitado 14 denuncias por no cumplir con esto", asegura la concejala. Se da también por "cumplida" una mayor vigilancia del respeto de horarios de montaje y desmontaje de los puestos. "Ya también se han tramitado tres denuncias por no cumplir este horario, que "creo recordar que coincidió con días de mucho calor", señaló la edil del área.

El mercado en días festivos

En cuanto a la celebración del mercadillo en días festivos, la concejala explica que "siempre se ha hecho tras la solicitud de los propios feriantes". Se indica en el informe al procurador que "respecto a evitar la celebración del mercadillo en días festivos y trasladando su realización cuando se proceda a otra jornada alternativa dentro de la misma semana, se indica que se tiene previsto a medio plazo acometer una considerable modificación de la ordenanza municipal reguladora de venta ambulante".

Dos agentes durante una de las revisiones en jornadas pasadas al mercadillo de La Vizana. / E. P.

En cuanto al Plan de Autoprotección, se indica al procurador que " fue elaborado recientemente" pero atendiendo a los requerimientos "se realizará revisión y actualización próximamente, con la colaboración de una entidad especializada a tal efecto".

También "la Administración está valorando la posibilidad de asignar más personal al control y vigilancia del mercadillo, con el objetivo de minimizar las molestias que puedan derivarse de su desarrollo, aunque estará en función de la disponibilidad actual de recursos humanos".