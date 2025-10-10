Supervivientes del cáncer de mama protagonizan la campaña anual de la AECC Benavente

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se celebra el 19 de octubre, la Asociación Española contra el Cáncer lanza este año su campaña bajo el lema ‘Nos lo tomamos a pecho’, una iniciativa que pone el foco en lo que realmente significa vivir con cáncer de mama más allá del diagnóstico y el tratamiento. La campaña ha sido cocreada y protagonizada por pacientes y supervivientes de cáncer de mama y su entorno más cercano.

En Benavente la asociación pone a disposición de las personas diagnosticadas con cáncer de mama los servicios gratuitos de atención psicológica, atención social, servicio de nutrición, asesoramiento, ejercicio terapéutico oncológico y acompañamiento de voluntariado a pacientes con soledad no deseada o relevo del cuidador.

Todos los servicios que ofrece la Asociación Española contra el Cáncer son gratuitos tanto para pacientes como familiares. Se puede acceder a ellos a través del teléfono 900 100 036, que está disponible las 24h durante los 365 días del año y atendido por profesionales formados para dar respuesta a las necesidades de los pacientes con cáncer.

Programa de actividades

En la sede local de Benavente la AECC programa estas actividades para la próxima semana:

Martes 14, 11:30 horas: Charla sobre “La fisioterapia frente a neuropatías inducidas por quimioterapia”, en la sede de Benavente. Impartida por Alejandro Guzmán Ballesteros, fisioterapeuta de la Asociación en Benavente

en la sede de Benavente. Impartida por Alejandro Guzmán Ballesteros, fisioterapeuta de la Asociación en Benavente Miércoles 15, 17:00 horas: Encuentro pacientes y voluntarios en la Sede de Benavente

en la Sede de Benavente Jueves 16: Encuentro autonómico de pacientes con cáncer de mama en Segovia. Treinta y dos personas se desplazan desde Benavente para asistir al encuentro.

11:30 horas: Mesa informativa y reparto de lazos en calle Las Eras esquina con calle Herreros.