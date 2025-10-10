Día Mundial del Cáncer de Mama
Supervivientes del cáncer de mama protagonizan la campaña anual de la AECC Benavente
En Benavente hay programadas charlas, talleres y encuentros de voluntarios y personas diagnosticadas con esta enfermedad, con motivo de la conmemoración del día 19
Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se celebra el 19 de octubre, la Asociación Española contra el Cáncer lanza este año su campaña bajo el lema ‘Nos lo tomamos a pecho’, una iniciativa que pone el foco en lo que realmente significa vivir con cáncer de mama más allá del diagnóstico y el tratamiento. La campaña ha sido cocreada y protagonizada por pacientes y supervivientes de cáncer de mama y su entorno más cercano.
En Benavente la asociación pone a disposición de las personas diagnosticadas con cáncer de mama los servicios gratuitos de atención psicológica, atención social, servicio de nutrición, asesoramiento, ejercicio terapéutico oncológico y acompañamiento de voluntariado a pacientes con soledad no deseada o relevo del cuidador.
Todos los servicios que ofrece la Asociación Española contra el Cáncer son gratuitos tanto para pacientes como familiares. Se puede acceder a ellos a través del teléfono 900 100 036, que está disponible las 24h durante los 365 días del año y atendido por profesionales formados para dar respuesta a las necesidades de los pacientes con cáncer.
Programa de actividades
En la sede local de Benavente la AECC programa estas actividades para la próxima semana:
- Martes 14, 11:30 horas: Charla sobre “La fisioterapia frente a neuropatías inducidas por quimioterapia”, en la sede de Benavente. Impartida por Alejandro Guzmán Ballesteros, fisioterapeuta de la Asociación en Benavente
- Miércoles 15, 17:00 horas: Encuentro pacientes y voluntarios en la Sede de Benavente
- Jueves 16: Encuentro autonómico de pacientes con cáncer de mama en Segovia. Treinta y dos personas se desplazan desde Benavente para asistir al encuentro.
11:30 horas: Mesa informativa y reparto de lazos en calle Las Eras esquina con calle Herreros.
- Viernes 17, 11:30 horas: Taller “Osteoporosis asociada al tratamiento oncológico en cáncer ginecológico y de mama desde un enfoque fisioterapéutico. Impartido por Alejandro Guzmán Ballesteros, fisioterapeuta de la Asociación en Benavente
- Jueves 23, 16:30 horas: Taller “Manejo de la incertidumbre”, en la sede de Benavente, dirigido a pacientes oncológicos. Impartido por Mª Dolores Abad Salvador, psicóloga de la Asociación en Benavente.
- Caso de la exalcaldesa de Burganes de Valverde: un ingeniero y un constructor, citados como investigados
- Arranca la primera comunidad energética de la comarca de Benavente y prevé ahorrar un 60% en la factura de la luz
- Absuelto de apropiación indebida un marido de la comarca de Benavente por transferir fondos del matrimonio
- El caso de un merendero ilegal con sentencia firme en Benavente vuelve a los tribunales
- El hallazgo de una estela romana en una bodega de Fuente Encalada abre a la investigación una vía histórica inédita
- Una colisión frontolateral entre dos turismos deja una mujer herida en Santa Cristina de la Polvorosa
- Denuncian la práctica de caza ilegal en un área incendiada en el verano en Congosta de Vidriales
- Las Cortes de Castilla y León aprueban por unanimidad la creación de una Comisaría de Policía Nacional en Benavente