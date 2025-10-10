San Cristóbal preparado ya para su popular pimentada
La jornada del sábado habrá también un taller de elaboración de mermelada de pimiento para abrir la tarde de convivencia
La plaza del Ayuntamiento de San Cristóbal de Entreviñas acoge este sábado 11 de octubre una jornada dedicada al pimiento, producto estrella de la huerta local. A partir de las 17:00 horas tendrá lugar un taller de elaboración de mermelada de pimiento y su posterior degustación. Para participar habrá que inscribirse en el mismo momento del inicio del taller.
Después llega una cita ya clásica, que se viene celebrando en torno al 12 de octubre y atendiendo a la disponibilidad de los propios hortelanos, la pimentada en la que se ofrecerá una degustación gratuita de raciones de pimientos fritos en directo, patatas, vino y pastas. Será a partir de las seis y media de la tarde.
El evento organizado por el Ayuntamiento de San Cristóbal de Entreviñas cuenta con la colaboración de productores locales que ofrecen la actividad de forma gratuita. La actividad se trasladará al frontón municipal en caso de lluvia.
La iniciativa es una cita ya habitual en la localidad en la que, además de degustar productos locales, los vecinos y vecinas pasan unas horas de convivencia.
