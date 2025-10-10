Caso Olleros de Tera: la Audiencia mantiene en prisión al autor del apuñalamiento pero su abogado volverá a pedir su libertad

La Audiencia Provincial de Zamora, ha confirmado íntegramente la resolución del Juzgado de Instrucción número 1 de Benavente, que acordó la prisión provisional comunicada y sin fianza de Daniel Álvaro Ramos García, investigado por un presunto delito de tentativa de homicidio. El hostelero seguirá en prisión, según recoge el auto dictado por la Audiencia Provincial de Zamora el pasado día 6. Aprecia riesgo de fuga y destrucción u ocultación de fuentes de prueba.

Sin embargo, un nuevo atestado de la Guardia Civil ha localizado restos de sangre en la puerta trasera del albergue La Trucha y en los escalones que conducen a esta. Según la defensa, el hallazgo de estos restos de sangre, cuyo ADN se está analizando, confirman que la agresión no se produjo en la calle sino en el acceso al establecimiento por la parte trasera y ha anunciado que volverá a pedir la liberta provisional de Daniel Álvaro.

En lo que te toca al auto de la Audiencia Provincial de Zamora denegando la libertad del hostelero, valida la decisión de la juez de instrucción. La resolución fue impugnada por la defensa del agresor. La medida cautelar fue adoptada tras los hechos ocurridos en el albergue "La Trucha", propiedad del investigado, donde se produjo una agresión con arma blanca que dejó a la víctima, Ismael Pérez Pérez, con lesiones de gravedad que comprometieron su vida, según informe médico forense.

Posibilidad de alteración de pruebas

El investigado reconoció los hechos en sede judicial, alegando haber actuado en legítima defensa ante una agresión por parte de la víctima, quien portaba un cuchillo de cocina de 12 centímetros y un bastón estoque. Según su versión, el ataque se produjo en el interior del albergue, tras varios intentos de robo previos atribuidos a la víctima. No obstante, en principio la Guardia Civil localizó las primeras huellas de sangre en la vía pública, lo que, junto con el testimonio de una testigo, sugiere que la agresión pudo haberse iniciado en el exterior.

La Sala considera que existen indicios racionales de la comisión del delito por parte del investigado, y que concurren los requisitos exigidos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la adopción de la medida privativa de libertad. Entre ellos, destaca el riesgo de fuga, la posible alteración de pruebas, y la necesidad de proteger los bienes jurídicos de la víctima, aún cuando esta ya no reside en la localidad. También la posibilidad de que, estando en libertad, pudiera influir en los testigos pendientes de declarar.

El auto también señala que el investigado intentó ocultar el arma tras los hechos, aunque posteriormente colaboró con los agentes en su localización. Asimismo, se hace referencia a mensajes de WhatsApp entre víctima e investigado que evidencian una relación previa entre ambos. La Sala subraya que la prisión provisional no puede utilizarse como adelanto de una posible pena, sino como instrumento para prevenir riesgos relevantes para el proceso penal. En este caso, se considera que la gravedad de los hechos, la pena prevista y el estado incipiente de la instrucción justifican el mantenimiento de la medida.

"Dada la fase incipiente de la investigación en que nos encontramos, resulta necesario evitar que el investigado pueda alterar medios de prueba que se encuentran pendientes de realización, como sucede con el cotejo de los mensajes de WhatsApp, así como con la investigación acordada respecto de los vestigios y manchas de sangre a efectos de constatar el punto exacto en el que se inició la agresión, extremo que resulta de gran relevancia a la hora de determinar si la víctima llegó a acceder o no a la vivienda del investigado, resultando también necesario evitar que el investigado pueda intentar influir en los testigos cuya localización está pendiente, como el amigo que facilitó su número de teléfono a la víctima, o incluso el amigo cazador que le facilitó el puñal", detalla en el auto la Audiencia Provincial.

Punto de la calle en la que inicialmente la Guardia Civil halló restos de sangre. / G. C.

La resolución fue adoptada el pasado día 6. Cinco días antes, la Guardia Civil aportó a las diligencias un nuevo informe ocular de la zona que había solicitado la defensa y autorizado la Sección Penal número 1 del Tribunal de Instancia de Benavente. La actuación fue ejecutada por el Laboratorio de Criminalística de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora, en colaboración con el Equipo de Policía Judicial de Benavente, entre las nueve y las once y media de la noche del 19 de septiembre.

El informe detalla que el lugar inspeccionado comprende una finca con varias construcciones, incluyendo un bar en planta baja, un albergue en la parte trasera y zonas de terraza y jardín. La inspección se centró en el acceso al albergue, donde se habían observado previamente manchas que podrían corresponderse con sangre, según la inspección ocular realizada el 4 de septiembre de 2025.

Nuevas manchas de sangre

Durante la inspección, se recogieron hisopos mediante frotis en varios puntos. En el grupo de manchas de goteo localizado en la calle frente al acceso a la terraza se tomaron dos muestras identificadas. Posteriormente, se aplicó un reactivo químico específico para detectar sangre no visible al ojo humano, basado en la actividad peroxidasa de la hemoglobina, que emite una quimioluminiscencia azul brillante al contacto.

Gracias a esta técnica, se localizaron tres manchas en los escalones de terrazo que conducen a la puerta del albergue, una en cada peldaño. Se recogieron tres muestras adicionales. Asimismo, en la manilla exterior de la puerta de acceso al albergue se detectó una mancha que cubría casi toda su superficie, de la que se extrajeron dos muestras más.

Las manchas detectadas en los escalones y en la manilla presentan una forma irregular y un tamaño aproximado de 4 x 2 cm, lo que sugiere que fueron producidas por transferencia, posiblemente de calzado o manos manchadas con sangre. El hecho de que no fueran visibles a simple vista indica que pudieron haber sido limpiadas o que, debido al tiempo transcurrido y a la naturaleza lisa de las superficies, han perdido su coloración.

Por otro lado, el informe aclara que los objetos mencionados en el segundo oficio judicial —un cuchillo de 38 cm y un bastón tipo estoque— ya habían sido remitidos al Servicio de Criminalística Central en la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid, junto con las reseñas genéticas de víctima y agresor, para su análisis lofoscópico y de ADN.

Este atestado ha llevado a la defensa del hostelero a anunciar que volverá a solicitar la libertad provisional de su cliente entendiendo que las muestras aparecidas indican que agresor y víctima forcejearon en la terraza posterior del establecimiento y no en la calle, lo que a su juicio confirma la aifrmación de su cliente de que actuó en legítima defensa.