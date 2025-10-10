Benavente renueva los parques de La Mota y Las Malvinas

El Ayuntamiento de Benavente saca a licitación el contrato de sustitución e instalación de caucho continuo en los suelos de dos parques, en avanzado estado de deterioro. Se trata del biosaludable de la Mota y el infantil del barrio de Las Malvinas por un importe de 80.000 euros, IVA incluido. De esta forma, “el Ayuntamiento de Benavente continúa su apuesta por la renovación y mejora de espacios de juego priorizando la seguridad de los más pequeños”, según explica. La inversión se realizará con cargo al Fondo de Cohesión Territorial de la Junta de Castilla y León.

Estos fondos se destinan a inversiones en infraestructuras y equipamientos públicos locales como pavimentación de calles, mejoras viales, renovado de abastecimiento, saneamiento de agua o reformas de parques públicos. En el caso de Benavente, que tiene una población inferior a 20.000 habitantes, la Junta aporta el 75% de la inversión y el 25% restante, el Ayuntamiento.

Suelo de caucho del parque de Las Malvinas. / .

Señalización de viales

Con cargo a estos fondos también irá destinado el proyecto de señalización de viales de la ciudad de Benavente que se realizarán en el año 2026 y que el Ayuntamiento ha sacado a licitación por un importe de 40.000 euros, IVA incluido. El proyecto que permitirá mejorar la señalización y, por ende, la seguridad vial de las siguientes vías: Polígono Industrial, Urbanización de Las Dibujas, Calle Valdelazarza, Calle Navia, Cuesta del Río, Urbanización Bellavista y Barrio de Santa Clara.

Según recoge el pliego técnico del contrato “la capa de pintura existente de la calzada de estos viarios que define la señalización horizontal se encuentra en mal estado presentando gran deterioro e incluso la inexistencia de las mismas en algunas zonas derivadas de la abrasión y desgaste de los vehículos, así como zonas parcheadas derivadas de las reparaciones de los servicios de infraestructuras urbanas que discurren por ellas. Así mismo, en diferentes viarios de Benavente existen deficiencias notables que influyen en la seguridad vial”.

Nuevos contenedores

El Ayuntamiento también ha sacado a licitación, con cargo al Fondo de Cohesión Territorial, el contrato de suministro de 21 contendedores de carga lateral por un importe de 30.659,70 euros, IVA incluido. Se trata de 21 contenedores de 3.200 litros de capacidad para la recogida de residuos sólidos urbanos.