Más de 200 matriculados en la UNEX de Benavente

Jornada de presentación, en la Casa de Cultura la Encomienda. | E. P.

Eva Ponte

La Universidad de la Experiencia (UNEX) ha comenzado un nuevo curso con gran acogida en Benavente. En la jornada de presentación del nuevo curso académico 2025/2026, Francisco José Rebordinos, coordinador de la sede, dio la bienvenida a los estudiantes, explicó los objetivos y finalidades del Programa Interuniversitario, así como la programación académica del curso, que ha dado comienzo esta misma semana.

Este año se contará con el nuevo modelo formativo que se implantó el curso pasado y los alumnos cursarán como materias obligatorías "Historia del Arte" y "Ciencia y Tecnología", además de los itinerarios "Cultura, Ciencia y Sociedad", así como el de "Ciencias de la Vida".

Inicio de curso en la Universidad de la Experiencia. / E. P.

El número de matriculados en la sede de Benavente vuelve a superar las 200 inscripciones, de los cuales 34 nuevos alumnos comienzan el programa en la ciudad.

Gracias al convenio de colaboración con el Ayuntamiento será posible la realización de actividades complementarias.

