Nuevo curso
Más de 200 matriculados en la UNEX de Benavente
La Universidad de la Experiencia (UNEX) ha comenzado un nuevo curso con gran acogida en Benavente. En la jornada de presentación del nuevo curso académico 2025/2026, Francisco José Rebordinos, coordinador de la sede, dio la bienvenida a los estudiantes, explicó los objetivos y finalidades del Programa Interuniversitario, así como la programación académica del curso, que ha dado comienzo esta misma semana.
Este año se contará con el nuevo modelo formativo que se implantó el curso pasado y los alumnos cursarán como materias obligatorías "Historia del Arte" y "Ciencia y Tecnología", además de los itinerarios "Cultura, Ciencia y Sociedad", así como el de "Ciencias de la Vida".
El número de matriculados en la sede de Benavente vuelve a superar las 200 inscripciones, de los cuales 34 nuevos alumnos comienzan el programa en la ciudad.
Gracias al convenio de colaboración con el Ayuntamiento será posible la realización de actividades complementarias.
- Caso de la exalcaldesa de Burganes de Valverde: un ingeniero y un constructor, citados como investigados
- Arranca la primera comunidad energética de la comarca de Benavente y prevé ahorrar un 60% en la factura de la luz
- Absuelto de apropiación indebida un marido de la comarca de Benavente por transferir fondos del matrimonio
- El caso de un merendero ilegal con sentencia firme en Benavente vuelve a los tribunales
- El hallazgo de una estela romana en una bodega de Fuente Encalada abre a la investigación una vía histórica inédita
- Una colisión frontolateral entre dos turismos deja una mujer herida en Santa Cristina de la Polvorosa
- Un hombre y un niño de 3 años heridos leves en una colisión con vuelco en Navianos de Valverde
- Denuncian la práctica de caza ilegal en un área incendiada en el verano en Congosta de Vidriales