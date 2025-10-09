Visita a los equipos directivos de los centros educativos de Benavente

La alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, y la concejala de Educación y Bienestar Social, Mercedes Benítez, han iniciado las reuniones con los equipos directivos de los diferentes centros educativos de la ciudad con el fin de conocer qué necesidades tienen en materia de mantenimiento.

También se han interesado por cómo se ha desarrollado el inicio del curso escolar y comprobar si las actuaciones realizadas en las semanas previas al inicio del nuevo curso han cubierto sus expectativas.

De momento, las reuniones se han realizado en los colegios públicos de San Isidro, Las Eras y Fernando segundo, en los concertados de San Vicente de Paúl y Virgen de la Vega y en el Centro de Educación de Adultos.

