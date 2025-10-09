San Cristóbal pone en valor su artesonado con este concierto

San Cristóbal de Entreviñas acoge este viernes día 10 un concierto a cargo de la Banda de Cámara Juventudes Musicales de la Universidad de León. La cita se incluye en la programación prevista dentro del "Ciclo 13" por la Asociación Carpintería de Armar en la Vía de la Plata.

La actuación está prevista en la iglesia de San Cristóbal a partir de las 20 horas. La actividad se enmarca en la labor que dicha asociación viene llevando a cabo para poner en valor y dar a conocer los artesonados de algunas iglesias de Zamora y León. Serán 13 actuaciones en distintas localidades, la primera en San Cristóbal y el día 31 de octubre en Santa Coloma de las Carabias.

"Es un primer paso para dar a conocer nuestro patrimonio y conjugar música con arquitectura", señalan desde el Ayuntamiento de San Cristóbal.