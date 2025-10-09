Reactivada tras quedar desierta la reforma de paseos en el cementerio de Benavente

El Ayuntamiento de Benavente ha iniciado un nuevo expediente de contratación para ejecutar las obras de pavimentación de los paseos interiores del cementerio municipal. Esta actuación tiene como objetivo resolver los problemas de accesibilidad entre las unidades de enterramiento, dado el deterioro del pavimento existente.

La iniciativa se retoma tras declararse desierta la primera licitación el pasado 17 de septiembre, al no haberse presentado ninguna oferta dentro del plazo estipulado. El procedimiento utilizado fue el abierto simplificado abreviado. La Secretaría municipal certificó la ausencia de propuestas, lo que obligó a emitir una resolución formal de desistimiento.

El nuevo expediente, aprobado una semana después, contempla la contratación de las obras bajo el mismo procedimiento abierto simplificado abreviado, con tramitación ordinaria. El contrato incluye varios criterios de adjudicación y se convoca nuevamente a licitación pública a través del perfil del contratante del Ayuntamiento, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El presupuesto de licitación asciende a 30.000 euros, desglosado en un valor estimado de 24.793,39 euros más 5.206,61 euros en concepto de IVA (21%). La actuación se centrará en demoler las soleras de hormigón existentes y colocar adoquín prefabricado con el objetivo de mejorar la accesibilidad, renovar el pavimento y facilitar el tránsito de visitantes.