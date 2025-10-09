Maire reformará el edificio del consultorio médico

El Ayuntamiento de Maire de Castroponce anuncia la aprobación del proyecto de reforma del consultorio local, ubicado en calle Eras, número 12. Mediante Decreto de Alcaldía de fecha 13 de marzo se aprobó inicialmente y se abre ahora un periodo para posibles alegaciones, con el fin de pasar a su aprobación definitiva en caso de que no se presente ninguna.

El proyecto aprobado inicialmente cuenta con un presupuesto base de licitación de 22.226,83 euros (IVA al 21% incluido).

Según recoge el proyecto, el edificio del consultorio médico tiene una superficie construida de 93 metros cuadrados y se construyó en 1900. El edificio, de dos plantas, está destinado a un uso administrativo. Las obras contempladas en este proyecto se localizarán en la planta baja. El edificio cuenta con un zaguán exterior de acceso, una amplia sala de espera, la sala del médico, la sala del enfermero, un aseo y dos almacenes.

Entre las actuaciones previstas se plantea la redistribución de espacios "ampliando el edificio hacia el zaguán exterior". Además, por otro lado, se tirarán parte de los tabiques de división entre la sala de espera y los almacenes y se construirá un nuevo tabique de división entre estos espacios con el objetivo de crear un nuevo almacén con acceso desde el exterior y una sala de espera más funcional".