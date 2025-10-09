Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Maire reformará el edificio del consultorio médico

Maire de Castroponce. | J. S

Maire de Castroponce. | J. S / E. Ponte

Eva Ponte

El Ayuntamiento de Maire de Castroponce anuncia la aprobación del proyecto de reforma del consultorio local, ubicado en calle Eras, número 12. Mediante Decreto de Alcaldía de fecha 13 de marzo se aprobó inicialmente y se abre ahora un periodo para posibles alegaciones, con el fin de pasar a su aprobación definitiva en caso de que no se presente ninguna.

El proyecto aprobado inicialmente cuenta con un presupuesto base de licitación de 22.226,83 euros (IVA al 21% incluido).

Según recoge el proyecto, el edificio del consultorio médico tiene una superficie construida de 93 metros cuadrados y se construyó en 1900. El edificio, de dos plantas, está destinado a un uso administrativo. Las obras contempladas en este proyecto se localizarán en la planta baja. El edificio cuenta con un zaguán exterior de acceso, una amplia sala de espera, la sala del médico, la sala del enfermero, un aseo y dos almacenes.

Noticias relacionadas y más

Entre las actuaciones previstas se plantea la redistribución de espacios "ampliando el edificio hacia el zaguán exterior". Además, por otro lado, se tirarán parte de los tabiques de división entre la sala de espera y los almacenes y se construirá un nuevo tabique de división entre estos espacios con el objetivo de crear un nuevo almacén con acceso desde el exterior y una sala de espera más funcional".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Caso de la exalcaldesa de Burganes de Valverde: un ingeniero y un constructor, citados como investigados
  2. Accedía a su finca por un camino privado en la zona de Benavente: le han condenado a nueve meses de cárcel
  3. El hallazgo de una estela romana en una bodega de Fuente Encalada abre a la investigación una vía histórica inédita
  4. Caso de Olleros de Tera: la Audiencia valida la declaración de la peregrina francesa sobre el apuñalamiento
  5. Una colisión frontolateral entre dos turismos deja una mujer herida en Santa Cristina de la Polvorosa
  6. Un hombre y un niño de 3 años heridos leves en una colisión con vuelco en Navianos de Valverde
  7. Denuncian la práctica de caza ilegal en un área incendiada en el verano en Congosta de Vidriales
  8. Dos atrapados en un nuevo accidente de tráfico en Calzada de Tera

Maire reformará el edificio del consultorio médico

Maire reformará el edificio del consultorio médico

El caso de un merendero ilegal con sentencia firme en Benavente vuelve a los tribunales

El caso de un merendero ilegal con sentencia firme en Benavente vuelve a los tribunales

Reactivada tras quedar desierta la reforma de paseos en el cementerio de Benavente

Reactivada tras quedar desierta la reforma de paseos en el cementerio de Benavente

Intras Benavente frente al suicidio: "En 40 segundos puedes hacer algo que le cambie la vida a una persona"

Intras Benavente frente al suicidio: "En 40 segundos puedes hacer algo que le cambie la vida a una persona"

Arranca la primera comunidad energética de la comarca de Benavente y prevé ahorrar un 60% en la factura de la luz

Arranca la primera comunidad energética de la comarca de Benavente y prevé ahorrar un 60% en la factura de la luz

Negocios de la zona centro de Benavente siguen sin cobertura móvil en su interior

Negocios de la zona centro de Benavente siguen sin cobertura móvil en su interior

El centro comercial on-line de Benavente, más cerca

El centro comercial on-line de Benavente, más cerca

Correos impulsa el envío de castañas desde Zamora con una campaña llena de descuentos durante el otoño

Correos impulsa el envío de castañas desde Zamora con una campaña llena de descuentos durante el otoño
Tracking Pixel Contents