Diputación Provincial entrega un nuevo vehículo al Parque de Bomberos de Benavente

La nueva maquinaria cuenta con equipos completos de incendios, rescate y estabilización de automóviles

El presidente de Diputación (segundo por la derecha) junto a la alcaldesa de Benavente y bomberos de Benavente.

El presidente de Diputación (segundo por la derecha) junto a la alcaldesa de Benavente y bomberos de Benavente. / Cedida

Eva Ponte

El Parque de Bomberos de Benavente ha recibido un nuevo vehículo de primera intervención por parte de la Diputación de Zamora en un paso más desde la administración provincial en la modernización y mejora del servicio de extinción de incendios.

La alcaldesa de Benavente, junto a personal del Parque de Benavente, han recibido de manos del presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, un nuevo vehículo que sustituirá a otro cuya antigüedad alcanzaba los 25 años. El nuevo vehículo de extinción de incendios cuenta con un motor diésel de 290 caballos y 15.000 kilos de peso, espacio para un conductor y dos acompañantes en cabina y una capacidad en su cisterna para 3.500 litros y una bomba contra incendios centrífuga. Además, el vehículo cuenta con equipos completos de incendios, rescate y estabilización de vehículos.

La alcaldesa de Benavente con representantes del Parque de Bomberos.

La alcaldesa de Benavente con representantes del Parque de Bomberos. / Cedida

"Desde el Ayuntamiento de Benavente queremos agradecer a la Diputación de Zamora y en especial a su presidente, Javier Faúndez, su apuesta continua por el refuerzo del servicio de extinción de incendios en nuestra ciudad que se escenifica una vez más con la modernización de la flota del parque".

