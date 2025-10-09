CSIF Zamora recoge firmas para que todos los colegios tengan enfermera escolar

Como cada curso escolar, alumnos y alumnas de los centros educativos conviven en las aulas con sus enfermedades crónicas o de larga duración que llevan consigo tratamientos específicos, medicación, vigilancia o habituales controles durante la jornada lectiva. TDAH, celiaquía, diabetes, alergias, fibrosis quística o epilepsia, a los que se suman emergencias del día a día o indisposiciones. Todo ello hace valer la necesidad de la figura de la enfermera escolar en los centros educativos y desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (Csif) se ha puesto en marcha, junto a las asociaciones relacionadas con estas enfermedades, el Consejo de Enfermería y las AMPAs de Castilla y León, una campaña de firmas con el fin de lograr que todos los centros educativos de Castilla y León cuenten con enfermera escolar.

La campaña en Zamora comenzó en la capital y esta mañana ha estado en Benavente, con una notable respuesta de los vecinos y vecinas. “Tenemos hasta el mes de marzo para recoger las firmas. Se ha lanzado esta campaña para dotar a todos los colegios de enfermeras escolares mediante una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que ya fue registrada en las Cortes regionales”, explica Ana Ferrero, enfermera delegada por el sector de Sanidad CSIF Zamora.

Recogida de firmas en Benavente. / E. P.

“La figura de la enfermera escolar en esta comunidad no se contempla. Ahora según las necesidades de cada niño se contrata una enfermera para cubrir esas necesidades. Pero queremos que exista el personal de Enfermería adscrito a Educación y participe en temas como Educación para la Salud, prevención de enfermedades de transmisión sexual”.

¿Dónde se puede firmar?

La recogida de firmas entre los empadronados de Castilla y León continúa mañana en Toro, en la Plaza Mayor; el día 17, en Fuentesaúco, también en Plaza Mayor; el 22 de octubre la parada será la Plaza Mayor de Alcañices; en la Plaza del Mercado estarán el día 27, en El Puente de Sanabria; en Villalpando, el día 5 de noviembre; vuelven a Benavente, en la confluencia de calle Las Eras con Herreros, el día 12 de febrero; y finaliza la recogida el 27 de febrero, en Zamora. El horario previsto para esta recogida de firmas es de 10 a 13:30 horas.